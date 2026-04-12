Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

Genk kwam zondagmiddag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen OHL. De Limburgers speelden een zwakke partij in de Cegeka Arena.

Genk is de topfavoriet in de strijd om een Europees ticket via de Europe Play-offs. Door de winst van Westerlo op het veld van Standard moesten De Smurfen punten pakken tegen OHL om opnieuw op kop te komen.

Zwakke partij van Genk

Die boodschap hadden Nicky Hayen en zijn spelers blijkbaar niet meegekregen. De Limburgers speelden een zeer zwakke partij, konden geen enkel doelpunt maken en kwamen zo niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen OHL.

Nicky Hayen koos tegen OH Leuven voor hetzelfde systeem als tegen Antwerp, maar dat pakte zondag minder goed uit. OHL had de wedstrijd in handen en had via Pletinckx zelfs de beste kans om de drie punten te pakken.

Vermoeide kern

“De intensiteit en energie lagen te laag”, sprak Genk-coach Nicky Hayen na de wedstrijd. “We hebben goed, maar zwaar getraind deze week. Ik had het gevoel dat we daardoor misschien vermoeid waren.”

Een opvallend 'excuus' van de 45-jarige coach die de hand in eigen boezem steekt. Op de volgende speeldag kan Genk opnieuw aan de leiding komen als de mannen van Nicky Hayen kunnen winnen op het veld van rechtstreekse concurrent Westerlo.