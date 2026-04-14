Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

Het verhaal van Nacho Miras leest als dat van een laatbloeier die plots de poort naar de top heeft opengetrapt. KV Mechelen beloonde hem met een contract tot 2029, maar in het voetbal zegt zo'n handtekening vooral één ding: zijn waarde is alleen maar gestegen.

Wie de cijfers bekijkt, begrijpt waarom. Miras voorkwam volgens de data meer dan 19 doelpunten dit seizoen, een statistiek die hem niet alleen in België, maar ook in Europa bij de absolute uitblinkers plaatst. Dat zijn geen goede cijfers meer, dat zijn cijfers die deuren openen.

Zou Club Brugge hem al niet volgen?

En dus zal zijn naam deze zomer vallen. Niet één keer, maar herhaaldelijk. In bestuurskamers, op scoutingrapporten en in gesprekken tussen makelaars. Want een doelman die punten pakt, blijft zelden lang onder de radar.

Bij Club Brugge loert bijvoorbeeld een mogelijke revolutie onder de lat. Simon Mignolet nadert het einde van zijn carrière en over de toekomst van Nordin Jackers bestaat onzekerheid. Plots is er ruimte voor een nieuwe nummer één – of zelfs twee nieuwe gezichten.

Dan kom je automatisch uit bij profielen zoals dat van Miras: betrouwbaar, explosief en met bewezen impact op puntengewin. Geen klassieke lijnkeeper, maar een moderne doelman die wedstrijden kan kantelen.

Ook bij RSC Anderlecht wordt er vooruitgekeken. De Brusselaars speuren naar extra zekerheid onder de lat en willen hun kern opnieuw versterken. In dat soort dossiers duikt een naam als die van Miras vroeg of laat op.



KV Mechelen heeft de touwtjes in handen

En toch is er een belangrijke nuance. KV Mechelen heeft zijn huiswerk gemaakt door zijn contract open te breken. Dat geeft de club macht aan de onderhandelingstafel én de garantie dat een eventuele transfer geen koopje wordt.

Bovendien voelt Miras zich goed bij KV Mechelen. Hij kreeg er zijn kans, groeide er uit tot sterkhouder en spreekt openlijk zijn dankbaarheid uit. Dat maakt dat een vertrek geen must is, maar een optie. Miras zit echter in een zetel.

De conclusie is dan ook eenvoudig. Zijn contractverlenging verandert niets aan de realiteit: Nacho Miras is hot. En wanneer de transferzomer op gang komt, zal zijn naam onvermijdelijk circuleren. In België én daarbuiten.