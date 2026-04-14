Analyse Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

Het verhaal van Nacho Miras leest als dat van een laatbloeier die plots de poort naar de top heeft opengetrapt. KV Mechelen beloonde hem met een contract tot 2029, maar in het voetbal zegt zo'n handtekening vooral één ding: zijn waarde is alleen maar gestegen.

Wie de cijfers bekijkt, begrijpt waarom. Miras voorkwam volgens de data meer dan 19 doelpunten dit seizoen, een statistiek die hem niet alleen in België, maar ook in Europa bij de absolute uitblinkers plaatst. Dat zijn geen goede cijfers meer, dat zijn cijfers die deuren openen.

En dus zal zijn naam deze zomer vallen. Niet één keer, maar herhaaldelijk. In bestuurskamers, op scoutingrapporten en in gesprekken tussen makelaars. Want een doelman die punten pakt, blijft zelden lang onder de radar.

Bij Club Brugge loert bijvoorbeeld een mogelijke revolutie onder de lat. Simon Mignolet nadert het einde van zijn carrière en over de toekomst van Nordin Jackers bestaat onzekerheid. Plots is er ruimte voor een nieuwe nummer één – of zelfs twee nieuwe gezichten.

Dan kom je automatisch uit bij profielen zoals dat van Miras: betrouwbaar, explosief en met bewezen impact op puntengewin. Geen klassieke lijnkeeper, maar een moderne doelman die wedstrijden kan kantelen.

Ook bij RSC Anderlecht wordt er vooruitgekeken. De Brusselaars speuren naar extra zekerheid onder de lat en willen hun kern opnieuw versterken. In dat soort dossiers duikt een naam als die van Miras vroeg of laat op.

Lees ook... Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

KV Mechelen heeft de touwtjes in handen

En toch is er een belangrijke nuance. KV Mechelen heeft zijn huiswerk gemaakt door zijn contract open te breken. Dat geeft de club macht aan de onderhandelingstafel én de garantie dat een eventuele transfer geen koopje wordt.

Bovendien voelt Miras zich goed bij KV Mechelen. Hij kreeg er zijn kans, groeide er uit tot sterkhouder en spreekt openlijk zijn dankbaarheid uit. Dat maakt dat een vertrek geen must is, maar een optie. Miras zit echter in een zetel.

De conclusie is dan ook eenvoudig. Zijn contractverlenging verandert niets aan de realiteit: Nacho Miras is hot. En wanneer de transferzomer op gang komt, zal zijn naam onvermijdelijk circuleren. In België én daarbuiten.

Meer nieuws

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Analyse

Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko gelijk, maar... "De afrekening die volgde, vond ik raar"

🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

