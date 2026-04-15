Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen
Justin Heekeren debuteerde afgelopen zondag voor RSC Anderlecht met een puike prestatie. De doelman bezorgde zijn club op die manier extra ademruimte in de contractonderhandelingen met die andere doelman.

Moeten we eerlijk zijn? We wisten zelf ook niet wat te verwachten toen zondag bleek dat Colin Coosemans geblesseerd was en Justin Heekeren zou debuteren.

Anderlecht betaalde een half miljoen euro om de 25-jarige Duitser tijdens de wintermercato weg te halen bij FC Schalke 04. En dat geld werd duidelijk goed besteed.

Broodnodige concurrentie tussen paars-witte palen

Met Heekeren staat er een imposante verschijning in doel, hij bewees dat hij ballen kan pakken, de Duitser durft uitvoetballen én... hij zorgt voor broodnodige concurrentie.

Heekeren bewees afgelopen zondag dat Coosemans niét onmisbaar is. En dat signaal is héél welkom voor Anderlecht tijdens aanslepende contractonderhandelingen.

Heeft de prestatie van Justin Heekeren invloed op contractonderhandelingen met Colin Coosemans?

Coosemans hield de voorbije maanden het been stijf. De doelman verwachtte een tegemoetkoming van Anderlecht.

Zorgt de prestatie van Heekeren voor een andere houding van Anderlecht in de gesprekken? Of beseft Coosemans zelf dat hij water bij de wijn kan doen? We zullen het de komende weken ontdekken...

 

