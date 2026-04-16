Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

Ivan Leko is een romanticus van het voetbal. Toch benadrukt de Kroatische trainer van Club Brugge dat een sterke verdediging nog belangrijker is om play-off-wedstrijden te winnen en de titel te pakken. Een duidelijk signaal in de aanloop naar de verplaatsing naar Union Saint-Gilloise.

Ivan Leko en Club Brugge zijn uitstekend aan de Champions' Play-offs begonnen, met een zes op zes tegen Anderlecht en Sint-Truiden. Het moest dan ook om in het spoor van de huidige kampioen te blijven.

Nu wacht een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor blauw-zwart, op bezoek bij Union Saint-Gilloise. In de aanloop naar die topper gaf Ivan Leko een interview aan rechtenhouder DAZN.

En zoals wel vaker in topwedstrijden laat de Kroatische coach dan zijn romantische kant wat los, hoe graag hij die stijl ook ziet, om plaats te maken voor een pragmatischere en directere aanpak.

Focus op verdedigen voor Club Brugge in de titelstrijd

"Aanvallend en agressief voetbal spelen is prachtig. Dat is waar ik van hou, ik ben een romanticus op dat vlak. Maar als je de realiteit van de play-offs kent, dan weet je dat de ploegen die winnen, degene zijn die het minste doelpunten slikken.”

Daarna verwees Ivan Leko naar… Alex Ferguson, de succescoach van Manchester United. "Hij zei: ‘Je wint wedstrijden met je aanval, maar je wint prijzen met je verdediging.’ Dat betekent niet dat we alleen maar gaan verdedigen. Maar we weten wel dat een sterke defensie ons de titel kan opleveren", besloot Leko.



