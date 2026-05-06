Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

KAA Gent is met een teleurstellende 3 op 18 aan zijn Champions' Play-offs begonnen. Het is zo haast verplicht om te winnen tegen RSC Anderlecht om nog kans te maken op meer dan de vermaledijde zesde plaats. En dus zal er andermaal gerekend moeten worden op een jonge metronoom op het middenveld.

Het was aan het begin van de play-offs al veelzeggend dat Rik De Mil aangaf dat hij Tibe De Vlieger enorm zou missen op het veld, nadat die door vijf gele kaarten het begin van die play-offs moest missen door een schorsing.

De metronoom op het middenveld van KAA Gent

"Hij was op een heel hoog niveau bezig en bij was bij momenten de patron op ons middenveld. Dat is heel knap voor een jonge gast als hem, dus we gaan hem zeker missen. Iedereen zal ook de verdedigende aspecten van Tibe moeten neerzetten", klonk het toen.

De 20-jarige middenvelder speelt zich eens te meer in de harten van iedereen met een blauw-wit hart. De supporters, de staff, de ploegmaats: we hebben dit seizoen nog niet veel verkeerde of negatieve dingen over hem gehoord.

Eerbetoon aan Tibe De Vlieger

Dat is ook logisch. Minder dan twee jaar geleden kwam hij over uit de eigen jeugd, waar hij al sinds 2014 aanwezig is. Na twaalf jaar bij de Buffalo's brak hij dit seizoen helemaal door, met ondertussen over alle competities heen toch al mooi 1858 speelminuten.

Daarin was hij met twee goals en twee assists ook van serieuze waarde voor zijn team. Als aanjager is hij zowel verdedigend als aanvallend belangrijk voor dit Gent. En de komende jaren kan hij eigenlijk enkel maar belangrijker worden.





Ook de supporters hebben door dat ze hun speler, die in deze play-offs al werd uitgeroepen tot man van de match tijdens een wedstrijd van de Buffalo's, moeten koesteren. En dat gaan ze ook doen in de match tegen RSC Anderlecht.

Er is opgeroepen door onder meer de Gantoise Buffalo Crew om in minuut 27 Het Vliegerke - het liedje van Walter De Buck zaliger - te zingen ter ere van hun middenvelder. Met licht aangepaste tekst bovendien ook nog:

"Tibe De Vlieger,

ij es van Gent

ij loopt noar veure

't es zèn moment

En oast ij tackelt

Op zèn gemak

Eet ij da balleke

in zène zak"