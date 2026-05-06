Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1886

KAA Gent is met een teleurstellende 3 op 18 aan zijn Champions' Play-offs begonnen. Het is zo haast verplicht om te winnen tegen RSC Anderlecht om nog kans te maken op meer dan de vermaledijde zesde plaats. En dus zal er andermaal gerekend moeten worden op een jonge metronoom op het middenveld.

Het was aan het begin van de play-offs al veelzeggend dat Rik De Mil aangaf dat hij Tibe De Vlieger enorm zou missen op het veld, nadat die door vijf gele kaarten het begin van die play-offs moest missen door een schorsing.

De metronoom op het middenveld van KAA Gent

"Hij was op een heel hoog niveau bezig en bij was bij momenten de patron op ons middenveld. Dat is heel knap voor een jonge gast als hem, dus we gaan hem zeker missen. Iedereen zal ook de verdedigende aspecten van Tibe moeten neerzetten", klonk het toen.

De 20-jarige middenvelder speelt zich eens te meer in de harten van iedereen met een blauw-wit hart. De supporters, de staff, de ploegmaats: we hebben dit seizoen nog niet veel verkeerde of negatieve dingen over hem gehoord.

Eerbetoon aan Tibe De Vlieger

Dat is ook logisch. Minder dan twee jaar geleden kwam hij over uit de eigen jeugd, waar hij al sinds 2014 aanwezig is. Na twaalf jaar bij de Buffalo's brak hij dit seizoen helemaal door, met ondertussen over alle competities heen toch al mooi 1858 speelminuten.

Daarin was hij met twee goals en twee assists ook van serieuze waarde voor zijn team. Als aanjager is hij zowel verdedigend als aanvallend belangrijk voor dit Gent. En de komende jaren kan hij eigenlijk enkel maar belangrijker worden.

Ook de supporters hebben door dat ze hun speler, die in deze play-offs al werd uitgeroepen tot man van de match tijdens een wedstrijd van de Buffalo's, moeten koesteren. En dat gaan ze ook doen in de match tegen RSC Anderlecht.

Er is opgeroepen door onder meer de Gantoise Buffalo Crew om in minuut 27 Het Vliegerke - het liedje van Walter De Buck zaliger - te zingen ter ere van hun middenvelder. Met licht aangepaste tekst bovendien ook nog: 

"Tibe De Vlieger, 
ij es van Gent
ij loopt noar veure
't es zèn moment
En oast ij tackelt
Op zèn gemak
Eet ij da balleke
in zène zak"

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Tibe De Vlieger

Meer nieuws

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
2
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

19:30
1
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
1
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
2
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
2
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

17:00
1
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
2
📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

14:25
2
'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

13:58
1
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

13:37
13
📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

13:25
15
Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

12:50
1
DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

12:00
5
Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

12:20
5
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
1
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
3
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
21
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
27
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
15
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
8
Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

09:30
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
4
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over 📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden Andreas2962 Andreas2962 over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending Stigo12 Stigo12 over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek Joe Joe over Antoine Sibierski, nieuwe sterke man bij Anderlecht, is heel duidelijk over zijn eisen: "Dominant voetbal" JaKu JaKu over Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel? JaKu JaKu over Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af JaKu JaKu over "Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren wilmabar123 wilmabar123 over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over "Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved