Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

La Dernière Heure meldt opvallend nieuws over Standard: Jérôme Bonnissel, de directeur rekrutering van de club, zou Sclessin binnenkort verlaten… maar wel nog gewoon de zomermercato van stamnummer 16 mee leiden.

Jérôme Bonnissel kwam in juli 2025 aan bij Standard en tekende toen slechts een contract van één jaar. Nu dat afloopt, zal hij niet verlengen, “om privéredenen”, zo schrijft La Dernière Heure. Terwijl Marc Wilmots en de clubleiding al op zoek zijn naar een opvolger, is er voor deze zomer voorlopig nog geen acuut probleem.

Bonnissel zal Wilmots namelijk deze zomer nog gewoon bijstaan om de lopende dossiers af te ronden en de rekrutering voor volgend seizoen voor te bereiden.

Een korte en discrete passage bij Standard

Het verblijf van Jérôme Bonnissel bij Standard bleef kort en eerder op de achtergrond. De Fransman kwam zonder veel lawaai aan en gaf tijdens zijn Luikse periode bijvoorbeeld geen enkel interview aan de pers. De voormalige verdediger kende Marc Wilmots overigens nog uit hun gezamenlijke tijd als speler bij Bordeaux.



Later werkte hij bij Bordeaux ook als directeur rekrutering van 2010 tot 2016, waarna hij nog passages kende bij Marseille en vervolgens van 2020 tot 2024 directeur rekrutering was bij Stade Rennais. Onder zijn leiding haalde die club onder meer Jérémy Doku weg bij RSC Anderlecht.