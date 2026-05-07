KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

Bij KRC Genk belooft het een bijzonder drukke zomer te worden, en dat niet alleen in de defensie. Ook voorin staan er enkele dossiers open, met flankaanvallers van wie de toekomst allesbehalve vastligt.

Zo zijn er nog heel wat flankaanvallers die in een bijzondere situatie zitten. Het Belang van Limburg schrijft namelijk dat er slechts één speler is die zeker lijkt te blijven: Junya Ito. De Japanner gaat eerst nog wel naar het WK met Japan.

Verder is er ook één aanvaller zeker die zeker zal vertrekken en dat is Yira Sor. De 25-jarige Nigeriaan speelt al sinds januari 2023 bij de Limburgers en kan rekenen op Turkse interesse. Hij wisselde de bank dit seizoen veel af met basisplaatsen.

Tijdens de play-offs lijkt het duidelijker te zijn dat hij geen plaats meer heeft in de plannen van Nicky Hayen. Hij kreeg slechts twee invalbeurten in zes play-offwedstrijden. Over Jarne Steuckers is er nog veel onduidelijkheid.



Hij was een vaste basisspeler aan het begin van het seizoen maar verdween steeds meer naar de achtergrond. Ook hij kreeg slechts twee invalbeurten tot nu toe tijdens de play-offs.