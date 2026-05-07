OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

Cercle Brugge heeft Viggo Martens zijn eerste profcontract gegeven. De ex-speler van KAA Gent blijft zo tot medio 2028 aangesloten bij de Vereniging.

Biografie Viggo Martens

Viggo Martens werd op 4 januari 2007 geboren en doorliep vanaf jonge leeftijd de jeugdopleiding van KAA Gent, waar hij actief was in de U16-, U18- en U19-teams. Zijn ontwikkeling verliep gestaag: hij werd voornamelijk ingezet als aanvallende middenvelder, een positie waarin hij zijn technische kwaliteiten en offensieve impulsen kon tonen.

In de zomer van 2024 maakte Martens de overstap naar Cercle Brugge, waar hij aanvankelijk aansloot bij de U18. Zijn progressie verliep snel: in het seizoen 2025–2026 werd hij een vaste waarde bij Jong Cercle, het beloftenteam dat uitkomt in de 1ste Nationale.

Sterk seizoen achter de rug

Daar werd hij zowel op het middenveld als in de aanval gebruikt, wat zijn polyvalentie onderstreepte. In 26 wedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten, waarmee hij zich tot een van de uitblinkers van het team ontpopte.

Nu tekende Martens zijn eerste profcontract bij Cercle Brugge, dat hem tot juni 2028 aan de Vereniging verbindt. De technische staf prees zijn energie, intensiteit en werkethiek, en benadrukte dat hij al regelmatig meetrainde met de A-kern. Dit contract werd gezien als een logische volgende stap in zijn ontwikkeling.

Mooie cijfers

Vanaf juli 2025 maakte Martens officieel deel uit van Jong Cercle binnen de 1ste Nationale. In het seizoen 2025–2026 speelde hij 23 officiële wedstrijden, waarvan 13 in de basis, goed voor vier doelpunten en meer dan 1.250 speelminuten.





Luciano Murchio, Techisch Directeur van de Vereniging, is enorm opgetogen over het nieuws dat Martens zijn profcontract tekennde. “Viggo is een jonge offensieve speler die veel energie en intensiteit op het veld brengt”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

“Dit seizoen was hij één van de uitblinkers bij Jong Cercle en ondertussen maakte hij ook al deel uit van de trainingen van de A-kern. Dit eerste profcontract is een mooie beloning voor zijn harde werk en inzet, en we kijken ernaar uit om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling”, besluit hij.