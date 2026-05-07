OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge heeft Viggo Martens zijn eerste profcontract gegeven. De ex-speler van KAA Gent blijft zo tot medio 2028 aangesloten bij de Vereniging.

Biografie Viggo Martens

Viggo Martens werd op 4 januari 2007 geboren en doorliep vanaf jonge leeftijd de jeugdopleiding van KAA Gent, waar hij actief was in de U16-, U18- en U19-teams. Zijn ontwikkeling verliep gestaag: hij werd voornamelijk ingezet als aanvallende middenvelder, een positie waarin hij zijn technische kwaliteiten en offensieve impulsen kon tonen.

In de zomer van 2024 maakte Martens de overstap naar Cercle Brugge, waar hij aanvankelijk aansloot bij de U18. Zijn progressie verliep snel: in het seizoen 2025–2026 werd hij een vaste waarde bij Jong Cercle, het beloftenteam dat uitkomt in de 1ste Nationale.

Sterk seizoen achter de rug

Daar werd hij zowel op het middenveld als in de aanval gebruikt, wat zijn polyvalentie onderstreepte. In 26 wedstrijden kwam hij tot vijf doelpunten, waarmee hij zich tot een van de uitblinkers van het team ontpopte.

Nu tekende Martens zijn eerste profcontract bij Cercle Brugge, dat hem tot juni 2028 aan de Vereniging verbindt. De technische staf prees zijn energie, intensiteit en werkethiek, en benadrukte dat hij al regelmatig meetrainde met de A-kern. Dit contract werd gezien als een logische volgende stap in zijn ontwikkeling.

Mooie cijfers

Vanaf juli 2025 maakte Martens officieel deel uit van Jong Cercle binnen de 1ste Nationale. In het seizoen 2025–2026 speelde hij 23 officiële wedstrijden, waarvan 13 in de basis, goed voor vier doelpunten en meer dan 1.250 speelminuten.

Luciano Murchio, Techisch Directeur van de Vereniging, is enorm opgetogen over het nieuws dat Martens zijn profcontract tekennde. “Viggo is een jonge offensieve speler die veel energie en intensiteit op het veld brengt”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.

“Dit seizoen was hij één van de uitblinkers bij Jong Cercle en ondertussen maakte hij ook al deel uit van de trainingen van de A-kern. Dit eerste profcontract is een mooie beloning voor zijn harde werk en inzet, en we kijken ernaar uit om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Cercle Brugge

Meer nieuws

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
2
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

10:50
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

09:51
10
Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

10:15
Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

09:45
1
Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

09:15
2
Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

08:50
9
Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

08:25
1
Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

08:15
"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

07:00
42
Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

08:00
16
Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

07:21
2
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

06:30
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

23:00
9
Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

21:40
4
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

22:00
1
Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

21:00
Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede

20:40
4
Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

21:20
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
4
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
5
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

19:30
4
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
2
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
3
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
6
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
3
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 09/05 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 08/05 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" creve creve over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Nevs Nevs over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Alex Del Piero Alex Del Piero over Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent Stigo12 Stigo12 over Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken Stigo12 Stigo12 over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel de zwerte maan de zwerte maan over Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede JaKu JaKu over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved