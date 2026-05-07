Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Robert-Jan Vanwesemael is momenteel verdediger bij Sint-Truiden. Hij genoot zijn opleiding eerst bij KRC Genk, vooraleer hij naar de Kanaries overstapte. Daar speelt hij al sinds 2017.

Jeugdopleiding voor groot deel bij KRC Genk

Robert-Jan Vanwesemael werd op 26 maart 2002 geboren in Sint-Truiden en zette zijn eerste stappen in het voetbal bij SK Meldert, waarna hij in 2009 werd opgenomen in de jeugdopleiding van KRC Genk. Acht jaar later keerde hij terug naar zijn geboortestad om zich verder te ontwikkelen bij STVV, waar hij uiteindelijk de stap naar het profvoetbal zou zetten.

In het seizoen 2022-23 werd Vanwesemael uitgeleend aan KVK Tienen in Eerste Nationale. Daar verzamelde hij 37 competitiewedstrijden en twee doelpunten, een periode die cruciaal bleek voor zijn fysieke en tactische groei.

Debuut in A-kern van STVV

Na zijn terugkeer maakte hij op 31 oktober 2023 zijn officiële debuut voor STVV in de bekerwedstrijd tegen Francs Borains. Enkele weken later volgde zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League, waarna zijn rol in het team gestaag groter werd.

Vanaf 2024 kreeg Vanwesemael steeds meer speelminuten, mede door het vertrek van Daiki Hashioka. Zijn loopvermogen, defensieve discipline en betrouwbaarheid maakten hem tot een vaste waarde op de rechterflank. In maart 2024 lichtte STVV de optie in zijn contract, waarna hij in 2026 een nieuwe verbintenis kreeg tot 30 juni 2027.

Succesvol seizoen bij STVV

Ondertussen is hij niet meer weg te denken in het succeselftal van Wouter Vrancken. De derde plaats in de Champions’ Play-offs is een resultaat dat vriend en vijand helemaal niet verwacht hadden van de Kanaries.





Maar hoeveel smurf is er nog overgebleven in Vanwesemael. “Toen ik op 16-jarige leeftijd van Genk naar Sint-Truiden ging, zat dat er logischerwijze nog in. ‘Blauw bloed’, zeggen ze in Genk”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Geen blauw bloed meer

Hij kreeg in het verleden al eens een bijzonder momentje van de Genkfans. “De supporters van Genk hebben eens een tifo gemaakt met een grote smurf en een vogelkooi met een kanarie erin. Die foto had ik op mijn gsm. Ik heb ‘m uiteraard gedeletet toen ik naar STVV ging.”

Van blauw bloed blijft ondertussen niks meer over. “Nu ben ik 100% Kanarie: zo gaat dat, hé. Van wie ik fan was? Van Jelle Vossen natuurlijk. Hoe chique is dat, dat ik er nu gewoon tegen kan spelen? Meestal vraag ik geen foto’s of zo, maar voor The Fox maakte ik een uitzondering”, besluit hij.