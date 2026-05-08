"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

Het seizoen van Anderlecht dreigt de geschiedenisboeken in te gaan als een van de donkerste periodes uit het moderne clubbestaan. De profetische woorden van ex-voorzitter Wouter Vandenhaute indachtig: "Het kan nog altijd dieper."

Hoewel de jaargangen 2018-2019 en 2022-2023 al beschouwd worden als absolute dieptepunten — toen paars-wit respectievelijk naast de play-offs greep en zelfs elfde eindigde — lijkt de huidige campagne op verschillende vlakken nog pijnlijker te worden.

Niet alleen was het Europees voetbal een catastrofe, ook de sportieve cijfers in de competitie ogen bijzonder zorgwekkend. Wat deze situatie extra symbolisch maakt, is een statistiek die jarenlang ondenkbaar leek voor de meest succesvolle club van België.

Negatief doelpuntensaldo

Voor het eerst sinds het ontstaan van het profvoetbal dreigt Anderlecht het seizoen af te sluiten met een negatief doelsaldo. Dat zou een historische breuk betekenen met de traditie van dominant en aanvallend voetbal waarmee de club decennialang successen boekte.

Na de nederlaag tegen Club Brugge in de recente topper kleurden de cijfers definitief rood. Waar Anderlecht de reguliere competitie nog afsloot met een positief saldo van +4, staat de teller tijdens de play-offs inmiddels op -5. Over het volledige seizoen betekent dat een negatief verschil van één doelpunt. Dat cijfer vat perfect samen hoe onzeker en onevenwichtig het team momenteel presteert.

Vooral defensief laat Anderlecht het massaal afweten. Tegelijk ontbreekt voorin de efficiëntie om die defensieve problemen te compenseren. Met amper 52 gemaakte doelpunten behoort deze aanval tot de minst productieve van de voorbije jaren.





Supporters Anderlecht wanhopig

Enkel in de seizoenen 2022-2023 en 2019-2020 scoorde paars-wit nog minder. Daarbij moet wel vermeld worden dat de competitie in 2020 vroegtijdig werd stopgezet door de coronapandemie, waardoor Anderlecht toen slechts 32 wedstrijden speelde in plaats van de gebruikelijke 40.

De situatie zorgt voor groeiende frustratie bij de supporters, die zien hoe hun club steeds verder verwijderd raakt van de ambities en uitstraling van vroeger. Waar Anderlecht jarenlang synoniem stond voor dominant voetbal, prijzen en Europese campagnes, overheersen vandaag twijfel, onzekerheid en teleurstelling.