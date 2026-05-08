Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

KRC Genk is nog volop aan het strijden voor een Europees ticket. Daarna wacht er echter nog een heel ander werk voor de Limburgers, want heel wat spelers lijken te kunnen vertrekken. Het zou wel eens een héél drukke zomer kunnen worden.

Bij Racing Genk was de ontgoocheling groot nadat het naast de Champions' Play-offs had gegrepen. De Limburgse beleidsmensen hoopten nadien de Europe Play-offs vrij vlot te winnen om zo de kans op een Europees ticket levend te houden.

De ploeg van Nicky Hayen won echter slechts twee van de laatste zes wedstrijden, en de nederlaag van vorig weekend op het veld van Sporting Charleroi heeft de interne spanningen opnieuw aangewakkerd. Head of Football Dimitri De Condé zou erg teleurgesteld zijn in de mentaliteit die een deel van de spelersgroep toont en wil deze zomer een stevige schoonmaak doorvoeren.

Dimitri De Condé met de grove borstel door de kern?

Verschillende ervaren spelers lijken tijdens de zomermercato te vertrekken, zoals Yira Sor en Mujaid Sadick. Zij brengen niet langer wat er verwacht wordt en kregen bovendien nooit de transfer waar ze op mikten naar één van de vijf grote Europese competities.

Bij Racing Genk staat vooral de defensie voor een grondige make-over. Want naast Sadick zouden volgens Het Belang van Limburg ook de twee linksachters uit de kern kunnen vertrekken: Yaimar Medina en Joris Kayembe.

Beide linksachters van Racing Genk op weg naar de uitgang

Medina kwam in januari 2025 over van Independiente voor bijna 5 miljoen euro. In deze Europe Play-offs is hij basisspeler, maar zijn prestaties zijn erg wisselvallig. De Ecuadoriaan ligt nog vast tot 2029 en wordt door Transfermarkt nog altijd op 4 miljoen euro geschat. Genk hoopt komende zomer een interessante som voor hem te kunnen vangen.





Voor Joris Kayembe ligt het verhaal iets anders. Hij is tien jaar ouder dan Medina. De 31-jarige Congolese international (24 caps), die in 2023 van Sporting Charleroi overkwam, lijkt in Limburg aan het einde van een cyclus te zitten. Men hoopt dat hij een sterk WK speelt, zodat er deze zomer interessante aanbiedingen binnenlopen.

En de grote jackpots voor Genk?

Kayembe ligt nog onder contract tot 30 juni 2027 en zou ondanks een seizoen met ups en downs een voorstel tot contractverlenging gekregen hebben. Toch blijft een vertrek volgens Het Belang van Limburg zeer waarschijnlijk. Dat betekent dat Racing Genk deze zomer mogelijk zelfs op zoek moet naar twee nieuwe linksachters.

Dimitri De Condé wil duidelijk komaf maken met dit tegenvallende seizoen en herbeginnen met een vernieuwde spelersgroep. Bovendien wordt met ook een nakend vertrek van sterkhouder Zakaria El Ouahdi meer dan ooit een kwestie van schuiven en puzzelen in de kern achterin. Want zelfs van Matte Smets is het niet eens zeker dat hij zal blijven.

Ondertussen is er ook voor spelers als Kos Karetsas steeds meer aandacht, terwijl er ook in de spits wel eens een en ander zou kunnen gaan gebeuren. Wat gaan ze bij Genk bijvoorbeeld doen met Jusuf Erabi, die pas vorig jaar naar de CEGEKA-Arena kwam? Veel werven, veel drukte. Heymans en Heynen kunnen voor stabiliteit zorgen, maar is dat genoeg?