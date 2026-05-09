🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

De man die het meest in de schijnwerpers loopt verdient niet altijd het meeste lof. Club Brugge kwam vanavond op voorsprong dankzij Nicolo Tresoldi, maar Gilles De Bilde had vooral oog voor het aandeel van Joaquin Seys bij de 1-0.

Club Brugge zou voorlopig verder kunnen uitlopen op Union door te doen wat de Brusselaars vorig weekend niet konden: Sint-Truiden kloppen. Op aangeven van Christos Tzolis zette Tresoldi blauw-zwart reeds in het openingskwartier op de goede weg. DAZN heeft beelden vrijgegeven van aan de linkerkant van het doel. Zo is te zien hoe Tresoldi de bal aanneemt en in doel legt.

Bij elk doelpunt gaat de aandacht naar de doelpuntenmaker, maar DAZN-commentator Gilles De Bilde gaf een andere speler een compliment. Volgens hem kwam de 1-0 er dankzij het voorbereidende werk. "Met dank aan Seys, hè. De diepte bij Seys." De linkerflankverdediger toonde inderdaad diepgang, waarna Club dicht bij het doel van STVV kon combineren.

"Tzolis haakt af. Seys kruipt in de rug van de verdediging en creëert op die manier ruimte", duidt De Bilde het in zijn ogen meest cruciale aspect van het doelpunt aan. "Dan gaat het net iets te makkelijk. Tresoldi wordt niet opgepikt, noch door een verdediger, noch door Sissako die in de buurt staat." Vanuit Truiens oogpunt is het dus wel een vermijdbaar doelpunt.

Te makkelijk vanuit oogpunt STVV

Hoewel De Bilde Tresoldi niet specifiek in de bloemetjes zet, geeft hij als ex-spits wel toe dat er niets mis was met de afwerking. "Hij kan 'm heel rustig aannemen en legt 'm simpel weg in het verste hoekje. Voor STVV is het te makkelijk, de manier waarop deze goel tot stand komt." Gesteund door de voorsprong was Club heer en meester in de eerste helft.



Club was zo goed op weg om STVV te kloppen, wat voor de Bruggelingen niet altijd een sinecure op. Een verplaatsing naar Sint-Truiden liep al vaker af op een sisser, maar in 2022 (1-4) en in 2023 (1-1) won Club ook niet van de Kanaries in eigen huis. Door op voorsprong te klimmen, kwam Club alvast dichter bij de titel.