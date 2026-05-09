Analyse Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge neemt het dit weekend in eigen huis op tegen STVV op speeldag 7 van de Champions' Play-offs. Als we de geschiedenis mogen geloven, dan zal het wel goedkomen met Club Brugge in die wedstrijd.

Toegegeven: STVV is echt wel aan een prima seizoen bezig. En als er één moment is dat Club Brugge in eigen huis eens verrassend zou kunnen verliezen tegen De Kanaries, dan is het misschien wel in deze jaargang.

Makkelijk wordt het niet en bovendien hebben ze bij STVV stilaan toch wel een complex als het gaat over uitwedstrijden op Jan Breydel tegen blauw-zwart. Zo heeft Club Brugge in eigen huis in de competitie nog nooit verloren van STVV.

De statistieken van Club Brugge tegen STVV zijn weergaloos

Simpelweg nog nooit. Het wordt de 48e ontmoeting op Jan Breydel zaterdagavond en van de eerste 47 competitiewedstrijden tussen beide ploegen werden er 40 gewonnen door Club Brugge en amper zeven gelijkgespeeld.

In de competitie dit seizoen werd het eind september een 2-0 overwinning voor Club Brugge en van vorig seizoen herinneren we ons natuurlijk nog de zware opdoffer die STVV toen halverwege het seizoen kreeg op Jan Breydel.

Club Brugge op Jan Breydel: de oninneembare vesting?

Dat jaar werd verloren met maar liefst 7-0. Christos Tzolis legde met vier doelpunten na elkaar de kiemen voor een geweldig jaar. Club Brugge stoomde door, voor STVV werd het een heel erg lastige jaargang toch wel.

Lees ook... LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

Dat is dit seizoen anders. Bovendien heeft STVV deze keer echt geen enkele druk op de ketel staan. De derde plaats is quasi zeker, de top-2 nog halen wordt bijzonder moeilijk. En dus kunnen ze helemaal losgaan op bezoek bij Club Brugge.

Ze hebben niets te verliezen, maar na de zege tegen Union SG willen ze ook tegen Club Brugge nog eens laten zien dat ze wel degelijk goed bezig zijn. Temeer ze ook in de heenwedstrijd van de Champions' Play-offs in eigen huis misschien wel hadden verdiend om te winnen of toch minstens niet te verliezen.

Een heel sterk ingevallen Hugo Vetlesen was toen de man die roet in het eten gooide van de Kanaries. Hij werd nadien onbetwiste titularis, waardoor hij ook thuis tegen STVV een van de bepalende spelers zal willen gaan worden. En dus weten de troepen van Wouter Vrancken alvast voor wie ze allemaal moeten gaan opletten.

Eerste competitiezege ooit voor STVV op Jan Breydel in de maak?

Zijn er nog meer opstekers? Misschien wel, want STVV heeft wel degelijk al eens gewonnen enkele jaren geleden. Toen werd het liefst 1-4 in de Croky Cup van het seizoen 2022-2023. Bruno, Hayashi, Brüls, Schmidt en Konaté waren toen bij de helden van STVV.

Om maar te zeggen dat er op enkele jaren veel veranderd is op Stayen. Met Hashioka en Janssens zijn er wel nog een paar spelers die een belletje doen rinkelen, maar verder is er toch sprake van een stijlbreuk met het verleden. Sinds het eerste duel in het seizoen 1960-1961 is STVV op zoek naar een zege op Jan Breydel. Lukt het dit weekend eindelijk? Ook Union SG zal het hopen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV

Meer nieuws

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
2
'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

19:30
STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

19:00
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
2
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
5
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

15:15
1
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

23:20
6
Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

22:43
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

21:30
Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

20:30
2
Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

20:00
2
Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

08/05
10
Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

18:30
162
Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

18:00
1
"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

17:30
België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

18:10
15
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08/05
2
🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

17:20
Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

16:10
1
Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

16:37
8
La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

15:45
3
Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

14:50
Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

13:40
17
Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

14:10
Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

13:09
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Mexico neemt een opvallende beslissing voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen TatstOn TatstOn over Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Anderlecht verdedigt abonnementsprijzen die onder vuur liggen: "Economische onzekerheid" TatstOn TatstOn over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Wim de Ruyter Wim de Ruyter over "Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany Strider Strider over Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk" bompi55 bompi55 over 'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp' JaKu JaKu over Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Standard - OH Leuven: 2-1 zimbo zimbo over Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved