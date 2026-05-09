Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

Club Brugge neemt het dit weekend in eigen huis op tegen STVV op speeldag 7 van de Champions' Play-offs. Als we de geschiedenis mogen geloven, dan zal het wel goedkomen met Club Brugge in die wedstrijd.

Toegegeven: STVV is echt wel aan een prima seizoen bezig. En als er één moment is dat Club Brugge in eigen huis eens verrassend zou kunnen verliezen tegen De Kanaries, dan is het misschien wel in deze jaargang.

Makkelijk wordt het niet en bovendien hebben ze bij STVV stilaan toch wel een complex als het gaat over uitwedstrijden op Jan Breydel tegen blauw-zwart. Zo heeft Club Brugge in eigen huis in de competitie nog nooit verloren van STVV.

De statistieken van Club Brugge tegen STVV zijn weergaloos

Simpelweg nog nooit. Het wordt de 48e ontmoeting op Jan Breydel zaterdagavond en van de eerste 47 competitiewedstrijden tussen beide ploegen werden er 40 gewonnen door Club Brugge en amper zeven gelijkgespeeld.

In de competitie dit seizoen werd het eind september een 2-0 overwinning voor Club Brugge en van vorig seizoen herinneren we ons natuurlijk nog de zware opdoffer die STVV toen halverwege het seizoen kreeg op Jan Breydel.

Club Brugge op Jan Breydel: de oninneembare vesting?

Dat jaar werd verloren met maar liefst 7-0. Christos Tzolis legde met vier doelpunten na elkaar de kiemen voor een geweldig jaar. Club Brugge stoomde door, voor STVV werd het een heel erg lastige jaargang toch wel.



Dat is dit seizoen anders. Bovendien heeft STVV deze keer echt geen enkele druk op de ketel staan. De derde plaats is quasi zeker, de top-2 nog halen wordt bijzonder moeilijk. En dus kunnen ze helemaal losgaan op bezoek bij Club Brugge.

Ze hebben niets te verliezen, maar na de zege tegen Union SG willen ze ook tegen Club Brugge nog eens laten zien dat ze wel degelijk goed bezig zijn. Temeer ze ook in de heenwedstrijd van de Champions' Play-offs in eigen huis misschien wel hadden verdiend om te winnen of toch minstens niet te verliezen.

Een heel sterk ingevallen Hugo Vetlesen was toen de man die roet in het eten gooide van de Kanaries. Hij werd nadien onbetwiste titularis, waardoor hij ook thuis tegen STVV een van de bepalende spelers zal willen gaan worden. En dus weten de troepen van Wouter Vrancken alvast voor wie ze allemaal moeten gaan opletten.

Eerste competitiezege ooit voor STVV op Jan Breydel in de maak?

Zijn er nog meer opstekers? Misschien wel, want STVV heeft wel degelijk al eens gewonnen enkele jaren geleden. Toen werd het liefst 1-4 in de Croky Cup van het seizoen 2022-2023. Bruno, Hayashi, Brüls, Schmidt en Konaté waren toen bij de helden van STVV.

Om maar te zeggen dat er op enkele jaren veel veranderd is op Stayen. Met Hashioka en Janssens zijn er wel nog een paar spelers die een belletje doen rinkelen, maar verder is er toch sprake van een stijlbreuk met het verleden. Sinds het eerste duel in het seizoen 1960-1961 is STVV op zoek naar een zege op Jan Breydel. Lukt het dit weekend eindelijk? Ook Union SG zal het hopen.