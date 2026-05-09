Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Kevin Vanbuggenhout
Adriano Bertaccini, bezig aan een seizoen met ups en downs, heeft nog eens goed en zelfs heuglijk nieuws. Hij is voor het eerst vader geworden. Op privévlak gaat het hem dus voor de wind. Het kan hem misschien de motivatie geven om op sportief vlak een tandje bij te steken.

Een jaar geleden stapte Bertaccini in de maand mei in het huwelijksbootje met zijn jeugdliefde Marie Moréale. In november van datzelfde jaar maakten ze zich op voor de volgende stap in hun relatie. "Tijd om ons geheim te delen. Baby Bertaccini voor mei 2026." Wel, we zijn mei 2026 en inderdaad: baby Bertaccini heeft het levenslicht gezien.

Adriano en Marie kunnen opnieuw een heuglijke mededeling op Instagram plaatsen. Ze winden er geen doekjes om met hun boodschap bij de bijhorende foto. "Diana Bertaccini, 7 mei 2026." Adriano en Marie zijn de ongetwijfeld trotse ouders geworden van een dochtertje, Diana. Afgelopen donderdag is Marie dus bevallen en is Diana geboren.

Felicitaties voor Anderlecht-spits en zijn vrouw

Uiteraard ontvangen de Anderlecht-spits en zijn echtgenote via sociale media allerlei felicitaties. Nathan De Cat maakt met enkele emoji's duidelijk dat hij bijzonder blij is voor het koppel. Eenzelfde reactie en een felicitatie komt er van Théo Leoni, hoewel die zelf niet meer in Brussel voetbalt. Leoni versierde in 2025 een transfer naar Reims.

Leoni is zo nog heel even ploegmaat geweest van Bertaccini en De Cat is dat uiteraard nog altijd. Wie weet zal de geboorte van Diana haar vader meteen vleugels geven en hem doen knallen in de play-offs. Met confrontaties met Gent en Mechelen en tussendoor de bekerfinale tegen Union staan er belangrijke afspraken op het programma.

Wisselvallig seizoen voor Bertaccini

Het is een op zijn zachtst gezegd wisselvallig seizoen voor Bertaccini. In de competitie kwam hij amper vier keer tot scoren en gaf hij drie assists. In de play-offs heeft hij twee doelpunten en één assist achter zijn naam. Anderlecht zou er wel bij varen als het in de belangrijke duels die volgen over de beste Bertaccini beschikt.

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit" Interview

