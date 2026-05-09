De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

Standard speelde een match op leven en dood tegen OH Leuven, want puntenverlies zou een zware domper zijn op de Europese ambities. Er waren afgekeurde doelpunten en een achterstand, maar uiteindelijk zouden de Rouches op Sclessin uitpakken met een knappe overwinning en zo een nieuwe stap zetten.

Vincent Euvrard was opgelucht bij het eindsignaal. Zijn ploeg ging rusten met een achterstand, ondanks twee afgekeurde doelpunten, maar draaide na de pauze de wedstrijd om en pakte een cruciale zege tegen OHL.

"Ja, dit is een belangrijke overwinning. En we hebben gewonnen op Sclessin, dat was al lang geleden. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, met twee doelpunten die in het begin van de match werden afgekeurd voor buitenspel. Daarom hebben we er nog twee gemaakt om te winnen."

Vincent Euvrard spreekt over een verdiende zege voor Standard

"In het algemeen is het zeker een verdiende zege, al waren we in de eerste helft in te veel fases te passief en niet agressief genoeg in het drukzetten, en ook aan de bal. Na de pauze hebben we genoeg kansen gecreëerd om de match te winnen."

Zoals al meerdere keren dit seizoenseinde, en zeker in deze Play-offs, won Standard opnieuw nadat het op achterstand kwam. "We moesten er vandaag achteraan. We zouden niets anders dan een overwinning aanvaard hebben, en dat zag je aan de attitude en aan ons spel naar voren toe. We wachtten al veel te lang op die zege op Sclessin."

Standard vindt de Casper Nielsen van weleer terug

De Rouches bouwen zo verder op hun ruime overwinning op Antwerp en nemen de leiding in de Europe Play-offs. "Twee keer op rij winnen is niet vaak gebeurd, maar je voelt wel dat we constanter worden in onze prestaties en resultaten. We hebben in elke match in deze Play-offs gescoord, dus er zijn zeker positieve zaken."



De overwinning kwam er dankzij een parel van Casper Nielsen, die met een gekrulde trap in de winkelhaak Standard de zege bezorgde. "Een beetje zoals die vrije trap in Genk, zijn doelpunt in Westerlo of tegen Sint-Truiden. Hij heeft de kwaliteit om vanop afstand geweldige goals te maken. Hij was al heel belangrijk, maar hij is stilaan weer de Casper Nielsen die we van vroeger kenden", besloot Vincent Euvrard.