DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

Bij Club Brugge zal er ernstig moeten nagedacht worden over de positie van eerste doelman komende zomer. Simon Mignolet stopt ermee en dus zal er mogelijk een nieuwe eerste goalie in huis worden gehaald, al zijn er met Nordin Jackers en Dani Van Den Heuvel nog twee valabele opties.

De doelmannenkwestie is misschien wel het meest besproken thema bij Club Brugge van dit seizoen. Er was de rotatiepolitiek van toen nog Nicky Hayen met Jackers en Mignolet en door allerhande blessures kreeg ook Van Den Heuvel meermaals zijn kans.

Club Brugge maakt werk van de toekomst met nieuw contract voor doelman

Nu Mignolet aankondigde deze zomer te stoppen met voetballen, is de vraag wat de toekomst zal brengen op Jan Breydel. Dat weet op dit moment eigenlijk niemand, maar er wordt ondertussen wel al volop aan de toekomst gedacht.

Club Brugge heeft alvast een jonge doelman een contract aangeboden met oog op die toekomst: "Thibeau Kestemont (17) tekent zijn eerste contract bij Club NXT tot en met 2027, met een optie op een bijkomend jaar. De doelman speelt sinds zijn elfde (2019) voor Blauw-Zwart en doorliep sindsdien de verschillende jeugdreeksen binnen Club NXT."

Club Brugge legt Thibeau Kestemont vast

"Dit seizoen maakte hij zijn debuut in het professionele voetbal tijdens de thuiswedstrijd tegen Lierse SK met Club NXT U23. In de twintigste minuut van die wedstrijd werd hij onder de lat gebracht, wat meteen zijn eerste speelminuten opleverde in de Challenger Pro League."





"Met deze overeenkomst, inclusief een optie op een bijkomend jaar, ligt Thibeau Kestemont tot minstens 2027 vast bij Club NXT", aldus Club Brugge in een persbericht gedeeld op de eigen webstek op vrijdagavond.