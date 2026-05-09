Aernout Van Lindt
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"
Elk weekend in de Champions' Play-offs zal vanaf heden belangrijk zijn. Met nog twaalf punten te verdienen kan het nog alle kanten uit. Club Brugge heeft wel plots en voor het eerst de eerste plaats te pakken. Het grote verschil tussen nu en de vorige weken, al zegt het niets.

“Ik hou van de situatie waarin wij als leider de controle hebben", hoopt Ivan Leko om aan kop te blijven van het klassement in de Champions' Play-offs. De tweede ster door de twintigste titel is en blijft een enorm grote ambitie.

"Het is lang geleden dat we nog eens op kop stonden. Dat is iets wat je wil zien, maar het gaat erom dat we daar staan op 24 mei", aldus de coach van Club Brugge over het leiderschap vier wedstrijden voor het einde.

Club Brugge heeft nu alles in eigen handen en kan met 10 op 12 kampioen spelen. Tot nu moesten ze al hun wedstrijden winnen, maar het lijkt erop dat er voor Leko zelf weinig zal veranderen: "Als we al onze wedstrijden winnen, dan zijn we kampioen."

"We hebben nu 51,8 procent kans om de titel te pakken heb ik vernomen volgens de statistieken. Maar dat is niets. We hebben nog niets in handen en enkel door wedstrijden te winnen kunnen we dichter bij de titel komen."

“Het moeilijkste is om bovenaan te blijven staan. Een paar weken geleden waren we dood volgens sommigen. Nu mogen we ook niet denken dat het zomaar in orde komt. Nog vier keer winnen, dan ben je kampioen."

"We moeten er elke week voor blijven gaan. Het kan snel keren. Niet iedereen heeft de ervaring bij ons, dus we moeten alles blijven geven en niets laten liggen", besloot hij op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met STVV. Aan blauw-zwart om niets te laten liggen tegen De Kanaries om te beginnen.

