Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Antoine Sibierski heeft het al vaak genoeg gezegd: hij wil dat Neerpede talent doorstroomt naar de A-kern. Maar na het vrij middelmatige seizoen van de RSCA Futures is de vraag wie snel kan doorbreken. Een lijstje is op zijn plaats.

Nunzio Engwanda

De kapitein van RSCA Futures kreeg vorig seizoen al even zijn kans bij de A-ploeg, maar is dit seizoen volledig uit beeld verdwenen: zelfs op de bank in de JPL of in de Croky Cup raakte hij niet. Als polyvalente verdediger ligt hij vast tot 2027: Antoine Sibierski zal misschien gesprekken over een verlenging moeten opstarten en hem overtuigen dat hij in de plannen van de club past, want het buitenland toont interesse...

Basile Vroninks

Basile Vroninks sloot al aan bij de A-kern en beleefde meteen een bijzonder lastige avond: tegen BK Häcken gaf Besnik Hasi hem een basisplaats... maar haalde hem al in de 36e minuut naar de kant na een erg moeilijke beurt. Nadien liep hij een zware blessure op, maar intussen is hij weer terug. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, dus kan hij opnieuw zijn kans krijgen - maar ook zijn contract loopt af in juni 2027.

Alexander De Ridder

De piepjonge Alexander De Ridder, 17 jaar, trainde onlangs mee met de A-ploeg en behoort tot de grote talenten van wie verwacht wordt dat ze heel binnenkort speelminuten krijgen. Hij is een echte sterkhouder bij de Futures (29 wedstrijden, 2 goals, 3 assists in de Challenger Pro League) en droomt van een stapje hogerop.

Enzo Sternal

Zonder die zware blessure - een gescheurde kruisband in maart 2025, kort na zijn komst - zou Enzo Sternal ongetwijfeld al bij de A-ploeg zitten. Een toptalent van Olympique Marseille, waar hij uitblonk bij de jeugd, Sternal toont zijn kwaliteiten in 1B en blonk meteen na zijn terugkeer uit in de Premier League International Cup. Nu kan hij de verloren tijd inhalen en eindelijk zijn debuut maken bij de eerste ploeg...

Devon De Corte

Devon De Corte liet zich in oktober vorig jaar opmerken in het Belgische voetbal door twee goals te prikken tegen Francs Borains. Hij is al 19, een leeftijd waarop je in het hedendaagse voetbal paradoxaal genoeg hoopt al je debuut bij de A-ploeg te hebben gemaakt, maar de in Philadelphia geboren speler trainde wel al mee met de Jupiler Pro League-kern en behoort duidelijk tot de talenten op wie RSCA rekent. Maar ook zijn contract loopt af in 2027: werk aan de winkel voor Antoine Sibierski.

Jayden Onia Seke

Jayden Onia Seke mocht al meetrainen met de A-ploeg en hij is duidelijk een van de grote toptalenten van RSCA. Hij komt fysiek nog wat tekort, maar zijn technische kwaliteiten zijn overduidelijk en net als Joshua Nga Kana zou hij stap voor stap speelminuten kunnen krijgen.

Rami Lougmani

Lougmani speelde zelfs nog niet voor RSCA Futures, en dus is het misschien wat voorbarig om te denken dat hij al bij de A-kern kan aansluiten. Maar Rami Lougmani maakte zo veel indruk op de Future Cup, waar hij topschutter én beste speler van het toernooi werd, dat Anderlecht er goed aan zou doen om hem te laten voelen hoe hard de club op hem rekent door hem al in de voorbereiding met de A-kern te laten meetrainen.

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

