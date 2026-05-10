Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

SV Zulte Waregem heeft een turbulent seizoen afgesloten met een positieve noot. Onder leiding van interimcoach Steve Colpaert bleef Essevee ongeslagen in de Relegation Play-offs. Toch blijft de toekomst van de coach onderwerp van gesprek bij de club.

Sterke eindsprint onder Colpaert

Het seizoen van Zulte Waregem verliep bijzonder wisselvallig. De club kende moeilijke momenten en besloot tijdens het seizoen in te grijpen door Steve Colpaert als hoofdcoach aan te stellen, na het ontslag van Sven Vandenbroek op 9 maart. Onder zijn leiding kwam er opnieuw rust binnen de spelersgroep en slaagde Essevee erin om de competitie degelijk af te sluiten.

Met 16 op 18 in de Relegation Play-offs zette Zulte Waregem sterke cijfers neer. De 2-1-overwinning tegen FCV Dender EH vormde het slotstuk van die positieve reeks. Colpaert reageerde na afloop opgelucht en tevreden.

“Het is zowel voor mezelf als voor de ploeg een intens seizoen geweest”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. “Sommige jongens zaten logischerwijs al met hun hoofd ergens anders, maar ik ben blij dat we opnieuw aan het langste eind getrokken hebben.”

Toekomst bij Essevee verzekerd

De voorbije weken werd volop gespeculeerd over de toekomst van Colpaert bij Zulte Waregem. Zou hij aanblijven als T1 of opnieuw een andere functie opnemen binnen de clubstructuur? Intussen lijkt één zaak wel duidelijk: Colpaert verdwijnt niet uit het Regenboogstadion.

“We zullen zien wat er wordt beslist, maar ik blijf hoe dan ook bij Zulte Waregem”, zei hij daarover nog. Die uitspraak maakt duidelijk dat de club nog steeds vertrouwen heeft in de coach. Alleen blijft voorlopig onduidelijk welke exacte rol hij volgend seizoen zal opnemen. De clubleiding zou daar binnenkort een definitieve beslissing over nemen.





Veel afscheid in de kleedkamer

Niet alleen rond Colpaert beweegt er heel wat bij Zulte Waregem. Verschillende spelers nemen afscheid van de club. Onder meer Jelle Vossen, Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoît Nyssen en Andres Labie trekken de deur achter zich dicht.

Vooral het afscheid van clubicoon Jelle Vossen zorgde voor emotionele momenten. De spelersgroep vormde een erehaag voor de ervaren spits, een initiatief dat volgens Colpaert vanuit de kern zelf kwam.

Belangrijke zomer voor Zulte Waregem

De komende weken worden cruciaal voor Zulte Waregem. Naast duidelijkheid over de trainersstaf zal de club ook stevig moeten bouwen aan een vernieuwde spelerskern. Door het vertrek van meerdere ervaren krachten wacht Essevee een belangrijke transferzomer.

Toch lijkt de club opnieuw wat stabiliteit gevonden te hebben na een moeilijk seizoen. De sterke resultaten in de slotfase geven supporters hoop dat Zulte Waregem volgend seizoen met een duidelijker project en meer rust kan herbeginnen.