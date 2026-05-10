Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

Bij Anderlecht overheerste na het 1-1-gelijkspel op het veld van KAA Gent toch een dubbel gevoel. Paars-wit verloor vlak voor rust Mihajlo Cvetkovic met rood, moest een volledige tweede helft met tien man overleven, maar sleepte uiteindelijk wel een belangrijk punt uit de brand.

Opvallend: Yari Verschaeren zag die moeilijke omstandigheden zelfs als de ideale generale repetitie voor de bekerfinale van donderdag tegen Royale Union Saint-Gilloise.

Anderlecht begon nochtans sterk aan de wedstrijd in Gent. Volgens Verschaeren had zijn ploeg de partij lange tijd volledig onder controle. “Dertig à vijfendertig minuten speelden we echt heel goed”, analyseerde de middenvelder achteraf. “Ik denk dat we hen echt onder controle hadden. Alleen laten we het in die laatste tien minuten voor rust een beetje liggen met een goal die vermeden kon worden.”

Gevochten voor elke meter

De wedstrijd kantelde volledig na de rode kaart voor Cvetkovic. Anderlecht wist meteen dat het alle zeilen zou moeten bijzetten om stand te houden. “Vanaf het moment dat we in de kleedkamer kwamen, wisten we dat we voor elke meter gingen moeten vechten om hier iets te pakken”, vertelde Verschaeren. “En dat hebben we gedaan. Daarom mochten we uiteindelijk wel blij zijn met dit punt.”

De Brusselaars trokken zich in de tweede helft massaal terug en beperkten Gent vooral tot balbezit zonder al te veel grote kansen. Volgens Verschaeren was de organisatie daarin cruciaal. “We probeerden in het begin echt alles dicht te houden. Af en toe komt er dan eens een voorzet en hoop je dat de bal goed valt voor een counter, maar dat gebeurde vandaag niet.”

De beste voorbereiding op de bekerfinale

Toch zag de Rode Duivel vooral een positieve les richting donderdag. De manier waarop Anderlecht samen vocht met tien man, gaf hem vertrouwen voor de bekerfinale. “Als je het wedstrijdverloop bekijkt, was dit misschien wel de beste voorbereiding op donderdag”, klonk het verrassend. “Allemaal samen 45 minuten alles geven: dat gaan we donderdag ook moeten doen.”



Verschaeren benadrukte wel dat Anderlecht méér is dan enkel strijd en organisatie. De middenvelder vond dat paars-wit in het eerste halfuur ook zijn voetballende kwaliteiten liet zien. “Dat we kunnen voetballen, daar twijfelt niemand aan. We hebben veel spelers die graag combineren en goed aan de bal zijn. Alleen moeten we dat proberen in elke wedstrijd te tonen.”

Volgens Verschaeren zit de sleutel net in de combinatie van die twee elementen: kwaliteit én mentaliteit. “We moeten die voetballende kwaliteiten koppelen aan die vechtlust om wedstrijden over de streep te trekken.”

Dat Anderlecht ondanks het mannetje minder uiteindelijk nog een punt pakte, voelde binnen de club dan ook als een kleine opsteker. “Deze wedstrijd was ook gewoon heel belangrijk om die vierde plaats veilig te stellen”, besloot Verschaeren. “Daarom is dit punt uiteindelijk toch goed meegenomen. Maar nu moeten we vooral vooruitkijken naar donderdag.”