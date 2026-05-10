Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

De match tussen Gent en Anderlecht gaat niet de geschiedenisboeken in als onvergetelijk qua voetbal. Vooral de tweede helft dan, waar er meer werd gediscussieerd, geroepen en geacteerd dan gevoetbald. Vooral bij Gent zorgde dat voor frustraties.

Een supporter verwoordde dat gevoel direct na de match. "Die keeper had eruit moeten gesmeten worden", riep hij naar ons toen we de perstribune verlieten. En daar hadden nog wel wat mensen iets over te zeggen. Colin Coosemans had immers heel de tweede helft zijn ploeg proberen helpen met tijdrekken en het publiek en de spelers te bespelen.

Coosemans vroeg twee keer verzorging

Een tactiek die duidelijk werkte. Twee keer liet de doelman zich verzorgen na licht contact en die minuten werden er op het einde niet bijgeteld. Achteraf ging Coosemans dan ook nog eens ostentatief vieren voor de supporters.

"Ik blijf daar zo ver mogelijk van weg, eigenlijk. Ik probeer gewoon een wedstrijd te spelen. Jammer genoeg hoort het erbij", zuchtte 'Man van de Match' Davy Roef achteraf.

Anderlecht haalde alles uit de kast om zoveel mogelijk tijd te verkwanselen. "We zijn hier om voetbal te spelen. Het stadion zit zo goed als vol om een goede wedstrijd te zien. Ik begrijp het wel als je met tien man valt dat er dan zulke dingen gebeuren en dat je het probeert vast te houden. Maar dat is niet waarvoor ik voetbal speel", besluit Roef.



Ruzie na laatste fluitsignaal tussen beide ploegen

Anderlecht mocht het allemaal worst wezen. Het punt was belangrijk om de vierde plaats te behouden. Op het einde gingen beide ploegen dan ook nog eens massaal met elkaar in de clinch. Aanleiding was een discussie tussen Tristan Degreef en Araujo.

"Tristan lag op de grond en hij kreeg beledigingen over zich heen", verklaarde Bertaccini. "Dan is het normaal dat wij hem met z'n allen gaan verdedigen. Ik denk dat het bij Gent vooral over frustratie ging omdat ze die tweede goal niet konden scoren. Ze hadden maar moeten winnen hé."

Coosemans ging dan ook nog eens vieren voor de Gentse supporters en kreeg een lading bekertjes over zich. Toch bleef de ex-speler van de Buffalo's het uitschreeuwen. Of hoe het punt gevierd werd als een overwinning bij Anderlecht...