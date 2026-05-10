Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Gent en Anderlecht hielden elkaar zondag in evenwicht na een intense partij die eindigde op 1-1. Achteraf ging veel aandacht naar het rode karton van Mihajlo Cvetkovic, dat er kwam na een opstootje met Siebe Van Der Heyden. 

De Gentse verdediger gaf na afloop opvallend eerlijk toe dat hij bewust probeerde in het hoofd van zijn tegenstander te kruipen. Van Der Heyden speelde een belangrijke rol in het kantelmoment van de wedstrijd. Kort voor rust reageerde Cvetkovic op een duel met de verdediger, waarna scheidsrechter Verboomen meteen rood trok.

Van Der Heyden probeerde Cvetkovic te bespelen

Volgens Van Der Heyden was die uitsluiting terecht. “Ik lok het misschien wel wat uit. De manier waarop hij reageert, is voor mij niet goed te praten”, vertelde hij achteraf. “Dan ga ik neer en denk ik dat het een terechte rode kaart is.”

De verdediger gaf ook toe dat hij de spits mentaal probeerde te bespelen. “Je probeert af en toe in het hoofd van iemand te kruipen. Dat gebeurt heel vaak in het voetbal”, klonk het openhartig. “Ik ben verdediger en probeer dat ook te doen. Op dat moment is dat misschien gelukt.”

Volgens Van Der Heyden hoort dat soort mentale oorlogvoering bij topvoetbal. “Het mentale speelt ook een rol in voetbal. Je probeert sterk in je schoenen te staan en je ploeg te helpen op de momenten dat het kan.” Lachend gaf hij ook toe dat ploegmaats hem op training soms “vervelend” noemen. “Af en toe wel, ja. Maar dat mag ook. Iedereen moet scherp staan.”

Toch kon Gent het numerieke overwicht uiteindelijk niet uitbuiten. Anderlecht hield een volledige tweede helft stand met tien man en sleepte een punt uit de brand. Voor Van Der Heyden voelde dat dan ook als een gemiste kans. “Voor mij voelt dit als een verlies. Je wil hier absoluut winnen en die vierde plaats pakken. Toen zij met tien vielen, hadden we het gevoel dat we erover konden gaan.”

Gent drukte wel voortdurend, maar echt grote kansen kwamen er nauwelijks. “We creëerden wel situaties, maar die laatste pass was vaak niet goed genoeg. Of de afwerking liet het afweten. Dat is een beetje het verhaal van onze play-offs.”

Hoeveel geluk kan je hebben?

Ook over de openingsgoal van Adriano Bertaccini had Van Der Heyden zijn mening klaar. De Gent-verdediger noemde het doelpunt bijzonder gelukkig. “Voor mij zit daar heel veel geluk bij”, stelde hij. “Hij probeert een voorzet te geven, die wijkt af en gaat dan nog door de benen van Davy. Hoeveel geluk kan je soms hebben?”

Bij Gent bleef achteraf vooral frustratie hangen. De Buffalo’s hadden een helft lang het overwicht tegen tien Brusselaars, maar slaagden er niet in Anderlecht echt uit verband te spelen. Paars-wit pakte zo een belangrijk punt in de strijd om de vierde plaats, terwijl Gent opnieuw achterblijft met het gevoel dat er meer in zat.

