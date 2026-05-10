Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews

KAA Gent staat mogelijk voor een moeilijke keuze rond spits Max Dean. De Engelse aanvaller kende geen sterk seizoen, maar blijft door zijn leeftijd en potentieel interessant voor de transfermarkt.

Transfer met verwachtingen

Max Dean maakte in de zomer van 2024 de overstap naar KAA Gent. De Buffalo’s betaalden naar verluidt ongeveer 1,5 miljoen euro om hem weg te halen uit Engeland. De club zag in hem een jonge spits met groeimarge en internationale potentie.

Dean tekende een contract tot 2028, wat Gent vandaag nog altijd een sterke onderhandelingspositie geeft. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 2,5 miljoen euro.

Moeilijk seizoen

Sportief bracht Dean voorlopig niet wat veel supporters hadden gehoopt. Zijn prestaties waren wisselvallig en hij slaagde er niet in om zich echt onmisbaar te maken in de aanval van Gent.

Vooral zijn efficiëntie voor doel en zijn regelmaat kregen kritiek. Hij scoorde dit seizoen zeven keer en deelde één assist uit in 24 matchen over alle competities heen. Toch mag niet vergeten worden dat hij nog altijd maar 22 jaar is en zich moest aanpassen aan een nieuwe competitie en omgeving.

Nog ruimte voor groei

Binnen de club leeft het gevoel dat Dean nog progressie kan maken. Een extra seizoen in België zou hem de kans geven om constanter te worden en zich verder te ontwikkelen. Zijn profiel blijft interessant.

De Engelsman is fysiek sterk, werkt hard en heeft ervaring bij de Engelse U20, waarvoor hij vier keer scoorde in vier wedstrijden. Als hij volgend seizoen wél doorbreekt, kan zijn marktwaarde snel stijgen.

Verkopen of behouden?

De vraag is dus of Gent nu al moet verkopen. Bij een sterk bod lijkt de club bereid om mee te werken aan een transfer, maar sportief gezien kan het ook slim zijn om hem nog een jaar te houden. Momenteel zijn er geen duidelijke signalen dat Dean zelf absoluut wil vertrekken. Daardoor lijkt een extra seizoen bij Gent voorlopig de meest logische oplossing, tenzij een financieel interessant voorstel op tafel komt.

