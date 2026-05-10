Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rik De Mil wil bij KAA Gent niet alleen op korte termijn resultaten neerzetten, maar ook echt iets opbouwen. De trainer sprak zich daar nu opvallend duidelijk over uit en stuurde tegelijk een geruststellende boodschap naar de Gentse fans.

Rik De Mil werd in december hoofdcoach van KAA Gent, waarvoor hij Charleroi verliet. Hij ondertekende een contract tot 2028 en heeft ondertussen al 20 wedstrijden op de teller staan als T1 van de Buffalo's.

In de laatste rechte lijn naar het seizoenseinde sprak De Mil met Wigwam, het officiële magazine van de club. Daarin kreeg de Belgische trainer de vraag of hij ook volgend seizoen gewoon nog aan het roer staat bij Gent.

"Ik denk dat dat een noodzaak is als je iets wil neerzetten", was het duidelijke antwoord. De Gentse fans kunnen dus op twee oren slapen. "Buiten Westerlo ben ik in mijn clubs altijd iemand geweest die voor een project gaat."

Rik De Mil maakt toekomstplannen bij KAA Gent meteen bijzonder duidelijk

"Ik heb tien jaar op Club Brugge gewerkt. En in Charleroi ben ik erin geslaagd om in bijna twee jaar iets heel moois neer te zetten, tot ieders tevredenheid. Ook bij KAA Gent wil ik graag op langere termijn werken", benadrukt hij. Zijn loyaliteit blijft iets wat hem siert.

Volgens De Mil is de basis intussen gelegd, maar moet Gent nu vooral verder bouwen. "Dit seizoen hebben we een eerste stap gezet, de komende seizoenen moeten de volgende stappen volgen, mét een kwaliteitsinjectie. En dan zal het stadion ook weer makkelijker vollopen. Nog meer supporters naar het stadion krijgen, dat is in de eerste plaats ònze verantwoordelijkheid, doordat wij als club betere resultaten en beter voetbal brengen."

Lees ook... LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

De Mil wil vermijden dat oude successen als een last blijven wegen op de club. In zijn ogen heeft Gent vooral nood aan een positieve spiraal, waarin stap voor stap opnieuw iets moois kan worden opgebouwd. "Ik hoop alleen dat de supporters niet gaan oordelen van ‘alles minder dan de titel is slecht’. Alsof het enorme succes van toen een schaduw zou zijn die nog boven de club hangt. We hebben een positieve spiraal nodig en ik ben ervan overtuigd dat we met deze club nog heel mooie tijden gaan beleven, stap voor stap", besluit de T1 van Gent.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Analyse

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

15:30
4
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
3
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om? Reactie

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

19:45
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

08:20
19
Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

08:45
5
Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

07:00
Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

09/05
10
Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union Reactie

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

23:45
13
KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit" Interview

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

19:15
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

22:39
📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

22:45
1
🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

22:15
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

17:21
1
🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

21:45
1
Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

20:45
🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

21:15
4
Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

20:17
Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

20:15
4
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

18:47
Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

17:40
Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

18:00
Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

17:00
1
Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

16:00
Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

12:30
68
Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

14:10
"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

13:30
11
Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

13:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 16:00 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

Geert DL Geert DL over Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over een transfer Vital Verheyen Vital Verheyen over Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union Jasperd Jasperd over "Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen CringeMedia CringeMedia over 🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje TatstOn TatstOn over KAA Gent - Anderlecht: - mantoch mantoch over Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge - STVV: 2-0 Tom Lemoyne Tom Lemoyne over 📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier YoniVL YoniVL over Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved