Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil wil bij KAA Gent niet alleen op korte termijn resultaten neerzetten, maar ook echt iets opbouwen. De trainer sprak zich daar nu opvallend duidelijk over uit en stuurde tegelijk een geruststellende boodschap naar de Gentse fans.

Rik De Mil werd in december hoofdcoach van KAA Gent, waarvoor hij Charleroi verliet. Hij ondertekende een contract tot 2028 en heeft ondertussen al 20 wedstrijden op de teller staan als T1 van de Buffalo's.

In de laatste rechte lijn naar het seizoenseinde sprak De Mil met Wigwam, het officiële magazine van de club. Daarin kreeg de Belgische trainer de vraag of hij ook volgend seizoen gewoon nog aan het roer staat bij Gent.

"Ik denk dat dat een noodzaak is als je iets wil neerzetten", was het duidelijke antwoord. De Gentse fans kunnen dus op twee oren slapen. "Buiten Westerlo ben ik in mijn clubs altijd iemand geweest die voor een project gaat."

Rik De Mil maakt toekomstplannen bij KAA Gent meteen bijzonder duidelijk

"Ik heb tien jaar op Club Brugge gewerkt. En in Charleroi ben ik erin geslaagd om in bijna twee jaar iets heel moois neer te zetten, tot ieders tevredenheid. Ook bij KAA Gent wil ik graag op langere termijn werken", benadrukt hij. Zijn loyaliteit blijft iets wat hem siert.

Volgens De Mil is de basis intussen gelegd, maar moet Gent nu vooral verder bouwen. "Dit seizoen hebben we een eerste stap gezet, de komende seizoenen moeten de volgende stappen volgen, mét een kwaliteitsinjectie. En dan zal het stadion ook weer makkelijker vollopen. Nog meer supporters naar het stadion krijgen, dat is in de eerste plaats ònze verantwoordelijkheid, doordat wij als club betere resultaten en beter voetbal brengen."



De Mil wil vermijden dat oude successen als een last blijven wegen op de club. In zijn ogen heeft Gent vooral nood aan een positieve spiraal, waarin stap voor stap opnieuw iets moois kan worden opgebouwd. "Ik hoop alleen dat de supporters niet gaan oordelen van ‘alles minder dan de titel is slecht’. Alsof het enorme succes van toen een schaduw zou zijn die nog boven de club hangt. We hebben een positieve spiraal nodig en ik ben ervan overtuigd dat we met deze club nog heel mooie tijden gaan beleven, stap voor stap", besluit de T1 van Gent.