Analyse Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De Champions' Play-offs zijn zo goed als voorbij. Club Brugge is kampioen, Union SG is tweede, STVV derde en Anderlecht vierde. Enkel voor de vijfde plaats en het bijhorend barrageticket is er nog een strijd aan de gang. En hoe belangrijk is efficiëntie nu eigenlijk echt?

Zowel Union SG als KAA Gent hebben het na de midweek - niet voor het eerst gezegd: het ontbrak hen niet aan inzet, gedrevenheid of mentaliteit. Maar wel aan efficiëntie, want andermaal werd ondanks een expected goals van boven de 1 niet gescoord: 0-0.

Een clean sheet bij voor Scherpen en Roef, die ook man van de wedstrijd werd - al de derde keer tegen Union SG. Maar daar schoten beiden doelmannen weinig mee op en dat gaven ze ook eerlijk toe in hun analyses.

Waar scheelt het aan bij Union SG én KAA Gent?

KAA Gent speelt volgens Rik De Mil dan weer zeker geen slechte play-offs, maar op de laatste speeldag op bezoek bij Club Brugge zal het misschien toch beter moeten als het gaat over die efficiëntie met oog op plaats vijf.

"We willen uiteraard meer, maar efficiëntie is belangrijk. Tegen Club Brugge willen nog een keer alles uit de kast halen. We moeten er vol voor gaan en blijven voor strijden en moeten dat ook zondag doen. Club Brugge zal gemotiveerd zijn om hun titel glans te geven", aldus De Mil nog in zijn analyse.

Efficiëntie als het toverwoord?

En ook David Hubert wil tegen Anderlecht nog eens knallen, ook al staat er niet veel meer op het spel: "We willen op een mooie manier het seizoen afsluiten. We willen er staan tegen Anderlecht, het is nog een mooie match om te spelen voor onze supporters. Zij waren opnieuw fantastisch en blijven positief."

Maar heeft het ook aan de efficiëntie gelegen in deze Champions' Play-offs? KAA Gent en Union SG incasseerden - net als Club Brugge overigens - amper negen goals in negen wedstrijden. Union daarvan nog eens vijf in één wedstrijd op Jan Breydel. Maar: Club Brugge scoorde al 27 keer, Union amper 11 keer en KAA Gent ... vier keer!

