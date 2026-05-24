Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

Racing Genk won zaterdagavond met 0-2 op het veld van OH Leuven, maar helemaal tevreden was trainer Nicky Hayen na afloop niet. De Genkse coach zag een uitstekende eerste helft van zijn ploeg, maar ergerde zich aan het verval na de rust.

Sterke eerste helft

Hayen zag zijn ploeg nochtans uitstekend aan de wedstrijd beginnen. Genk zette OHL hoog onder druk en probeerde bewust de lange bal af te dwingen om daarna snel toe te slaan in de omschakeling.

“Met de snelheid en diepgang die zij hebben, hebben we daar bewust voor gekozen”, vertelde Hayen. “We speelden een goede eerste helft en gingen met een heel goed gevoel rusten.” De Limburgers maakten hun overwicht ook af met twee doelpunten voor de pauze.

“Dat is een les”

Na de rust veranderde het spelbeeld volledig. OH Leuven kwam veel beter uit de kleedkamer terwijl Genk nog maar amper tot gevaar kon komen, tot frustratie van Hayen.

“Je moet die eerste helft gewoon kopiëren, maar we gingen inzakken”, klonk het kritisch. “Dat is een les die de jongens moeten meenemen. En bovendien moeten ze elkaar daar ook beter in sturen en elkaar meepakken om het beter te doen."

Brughmans houdt Genk recht

Door het mindere tweede bedrijf kwam OHL nog enkele keren dreigen. Doelman Lucca Brughmans moest zelfs een paar belangrijke reddingen bovenhalen om de aansluitingstreffer te voorkomen.



“Dan zie je dat zij kansen beginnen te krijgen en moet Lucca saves maken om de nul te houden”, aldus Hayen. “Het was nog wat bibberen tot het einde. De 0-2 van Charleroi in Standard zorgde dan wel weer voor een beter gevoel", besloot Hayen.