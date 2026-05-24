Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

OH Leuven sloot het seizoen af met een 0-2-nederlaag tegen Racing Genk. Trainer Felice Mazzu zag zijn ploeg opnieuw twee gezichten tonen en vond daarin meteen ook de perfecte samenvatting van het seizoen.

Te veel ruimte weggegeven

Volgens Mazzu begon OHL te onzeker aan de wedstrijd. “We stonden te laag en waren niet stevig genoeg in de duels”, analyseerde hij achteraf. “We zaten tussen twee ideeën en dat gaf ruimte aan Genk.”

De Leuvenaars kregen daarvoor meteen het deksel op de neus. “Eén fout was genoeg om een tegendoelpunt te krijgen”, aldus Mazzu, die even later in zijn analyse wel moest toegeven dat de 0-2 stand bij rust een verdiende tussenstand was.

“Dat typeert ons seizoen”

Na de pauze zag de coach wel een heel andere ingesteldheid van zijn ploeg op de grasmat. OHL voetbalde agressiever vooruit en kwam geregeld dreigen voor doel.

“De reactie was heel goed”, vond Mazzu. “Onze doelman heeft eigenlijk geen enkele bal moeten pakken in de tweede helft terwijl wij wel gevaar konden creëren. Maar de bal wou er niet in voor OH Leuven dankzij een sterk keepende Brughmans. "Dat vat ons jaar misschien samen: altijd een goede helft afwisselen met een mindere.”



Dat is iets waarover Genk-trainer Nicky Hayen ook kan meespreken, zeker dat van die kansen creëren maar niet kunnen scoren. Afgelopen week nog verzamelde Genk de ene kans na de andere tegen Antwerp maar raakten ze niet voorbij Nozawa. Enkele dagen later tegen OH Leuven toonden de Limburgers zich dan weer enorm efficiënt.

"Voetbal is soms toch een raar spelletje", pikte hij in op de persconferentie. "Op enkele dagen hebben we plots een les in kansen afwerken gegeven terwijl dat hiervoor zo moeilijk was."