WK-ganger van Club Brugge komt met stevige beschuldigingen: "Ik mag niet spelen van het bestuur"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-ganger van Club Brugge komt met stevige beschuldigingen: "Ik mag niet spelen van het bestuur"
Foto: © photonews
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Gustaf Nilsson werd met Club Brugge kampioen, maar persoonlijk werd het een frustrerend seizoen. De Zweedse spits kwam nauwelijks aan spelen toe en wijst nu naar het bestuur van blauw-zwart.

Club Brugge speelde afgelopen seizoen kampioen nadat het in de Champions' Play-offs over Union SG kon klimmen. De ene speler had al een grote aandeel dan de andere. Zo kon Gustaf Nilsson maar moeilijk zijn steentje bijdragen. Hij kwam over alle competities heen 11 keer in actie, goed voor 108 minuten.

Nilsson viert titel ondanks minieme rol bij Club Brugge

Toch kon de Zweed meegenieten van de landstitel van Club. "Ja, dat kan toch. Ik heb een paar minuten gespeeld", lachte hij bij het medium Fotbollskanalen. "Ik neem het mee. Ik was de voorbije drie jaar dichtbij geweest, dus het was fijn om die titel uiteindelijk toch te pakken."

Voor de aanvaller liep het op persoonlijk vlak heel wat minder. "Het is een lang seizoen geweest", zegt hij. "Een frustrerend seizoen. Zo kun je het samenvatten. Ik heb niet mogen spelen." En daar was volgens Nilsson een duidelijke reden voor. 

"Er zat politiek achter. Dat was frustrerend. Het bestuur was duidelijk: ik mocht niet spelen", klinkt het. "Ze wilden van mij af, en dat is oké, dat gebeurt in voetbalclubs. Maar ik ben uiteindelijk gebleven omdat er weinig tijd was om nog iets anders te regelen."

"Daarna zijn ze bij dat standpunt gebleven. Het was frustrerend. Je probeert te trainen, bezig te blijven en goed te trainen. Maar uiteindelijk krijg je daar geen beloning voor. Soms loopt het zo", gaat Nilsson verder. Hij wil benadrukken dat het absoluut niets met de coaches te maken had.

Nilsson wijst niet naar de trainers van Club Brugge

"Ik heb helemaal geen problemen gehad met de trainers. Zij wilden mij soms ook gebruiken, maar konden dat niet", gaat Nilsson, die deze zomer naar het WK gaat, verder. Hij reist met Zweden naar Noord-Amerika zonder dat hij één keer in de basis verscheen bij Club Brugge.

De situatie is opvallend, omdat Nilsson in de zomer van 2024 nog met duidelijke verwachtingen naar Club kwam. Na zijn sterke periode bij Union werd hij gezien als een aanvaller die met zijn lengte, werkkracht en aanwezigheid in de zestien iets kon toevoegen aan de kern. Twee jaar later is zijn rol echter helemaal weggevallen, terwijl Club bijna 7 miljoen euro voor hem betaalde. Dit seizoen kwam hij nauwelijks nog in het stuk voor, waardoor hij zelfs richting WK amper wedstrijdritme kon opdoen.

Bovendien maakt zijn WK-selectie het dossier nog interessanter. Nilsson krijgt bij Zweden mogelijk wel minuten op een groot podium. Een sterk toernooi kan zijn marktwaarde opnieuw wat opkrikken.

Voor Club Brugge kan een vertrek deze zomer dan ook logisch zijn. Nilsson heeft nog een contract tot 2028, maar een speler met een WK-selectie en ervaring in België kan op de markt nog interessant zijn. Een definitieve oplossing lijkt voor alle partijen de beste uitweg. "We zullen zien, maar ik hoop dat het op een goede manier opgelost raakt", besluit Nilsson. Zijn contract bij Club loopt nog tot juni 2028.

8 reacties
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