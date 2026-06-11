'Club Brugge wil doorgaan op elan met twee spelers van PSG(!)'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge wil doorgaan op elan met twee spelers van PSG(!)'
Foto: © photonews
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Club Brugge wil zich volop wapenen voor de toekomst. Daarbij komen ze ook uit bij jong talent van topclubs. Zo willen ze Samba Coulibaly en Elijah Ly beiden weghalen bij PSG. Kunnen de Bruggelingen een dubbelslag slaan in Parijs?

Club Brugge maakte de voorbije weken en maanden heel wat indruk. Niet enkel met de titel in de Jupiler Pro League, maar ook bij de jeugd waar ze de final four van de Youth League wisten te halen met heel wat jong talent.

En ook de komende jaren wordt nog volop gemikt op extra jonge toppers. Met Samba Coulibaly en Elijah Ly hebben ze er alvast twee van Paris Saint-Germain op het oog. Al zijn ze niet het enige team dat wel wat zou zien in de twee piepjonge spelers.

Club Brugge mikt op twee spelers van PSG

Ook onder meer Villarreal heeft volgens L'Equipe interesse in alvast Coulibaly. En ook in Ly is er onder meer Portugese interesse. Daardoor is het aan Club Brugge om snel te handelen als ze een of beide spelers in huis willen gaan halen.

Wat in hun voordeel spreekt is het feit dat de spelers ondertussen weten dat ze via de Youth League en Club NXT kunnen doorgroeien naar de A-kern en zo kans maken om binnen afzienbare tijd te spelen voor een team in de Champions League. Die stap lijkt bij PSG op dit moment moeilijker om te maken.

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