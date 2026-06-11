DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

Bij Club Brugge is de toekomst aan de jeugd. Dat hebben ze de voorbije jaren al meermaals laten zien en dat willen ze ook nu blijven laten zien. Ook deze week hebben ze opnieuw een meerjarige deal gesloten.

Seys, Sabbe, De Cuyper, Vermant, ... Er zijn ondertussen al een paar spelers die vanuit Club NXT zijn doorgebroken richting de A-kern. En dat kan de volgende jaren misschien ook gaan gebeuren. Het zijn opnieuw drukke weken op de Academie van Club Brugge.

Wat met de toekomst bij Club Brugge?

Heel wat spelers kwamen een contract tekenen - voor de meesten was dat een eerste contract ooit. Of een van hen de komende jaren bij blauw-zwart gaat doorbreken? Dat gaan we de komende jaren nog moeten gaan zien. Maar het lijkt alvast een eerste stap richting een mooie, blauw-zwarte toekomst.

Ook deze week legt Club Brugge via Club NXT opnieuw heel wat spelers langer vast - denk bijvoorbeeld aan Mateo Haesaert.De meest bekende naam is misschien wel die van Clever Ossohou. Dat is het jongere broertje van Rode Duivel Loïs Openda

Clever Ossohou, het jongere broertje van Loïs Openda, verlengt bij Club Brugge

Als belangrijke speler bij de Belgische U16 heeft Clever Ossohou namelijk zijn contract met twee jaar verlengd, nu tot 30 juni 2028. "Ossohou speelt al sinds zijn zesde bij Blauw-Zwart en doorliep er alle jeugdploegen. Afgelopen seizoen was de 16-jarige (sinds maart) vleugelspeler een vaste titularis bij het U18-team van Club NXT", staat in het persbericht van Club NXT te lezen.

"Ook internationaal laat hij van zich horen. In oktober 2025 debuteerde hij bij de Belgische U16 en sindsdien verzamelde hij zeven caps, waarin hij één keer scoorde. Clever ziet zijn opvallende progressie beloond met een contractverlenging en blijft dus tot 2028 bij Blauw-Zwart", besloot de club. Zijn debuut in de Challenger Pro League volgend seizoen is dus allerminst uitgesloten. En dan kan er op termijn natuurlijk ook een kans volgen bij de A-kern ...



