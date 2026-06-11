DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 1 reacties
DONE DEAL: Club Brugge slaat nieuwe slag met broertje van Rode Duivel
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5883

Bij Club Brugge is de toekomst aan de jeugd. Dat hebben ze de voorbije jaren al meermaals laten zien en dat willen ze ook nu blijven laten zien. Ook deze week hebben ze opnieuw een meerjarige deal gesloten.

Seys, Sabbe, De Cuyper, Vermant, ... Er zijn ondertussen al een paar spelers die vanuit Club NXT zijn doorgebroken richting de A-kern. En dat kan de volgende jaren misschien ook gaan gebeuren. Het zijn opnieuw drukke weken op de Academie van Club Brugge.

Wat met de toekomst bij Club Brugge?

Heel wat spelers kwamen een contract tekenen - voor de meesten was dat een eerste contract ooit. Of een van hen de komende jaren bij blauw-zwart gaat doorbreken? Dat gaan we de komende jaren nog moeten gaan zien. Maar het lijkt alvast een eerste stap richting een mooie, blauw-zwarte toekomst.

Ook deze week legt Club Brugge via Club NXT opnieuw heel wat spelers langer vast - denk bijvoorbeeld aan Mateo Haesaert.De meest bekende naam is misschien wel die van Clever Ossohou. Dat is het jongere broertje van Rode Duivel Loïs Openda

Clever Ossohou, het jongere broertje van Loïs Openda, verlengt bij Club Brugge

Als belangrijke speler bij de Belgische U16 heeft Clever Ossohou namelijk zijn contract met twee jaar verlengd, nu tot 30 juni 2028. "Ossohou speelt al sinds zijn zesde bij Blauw-Zwart en doorliep er alle jeugdploegen. Afgelopen seizoen was de 16-jarige (sinds maart) vleugelspeler een vaste titularis bij het U18-team van Club NXT", staat in het persbericht van Club NXT te lezen.

"Ook internationaal laat hij van zich horen. In oktober 2025 debuteerde hij bij de Belgische U16 en sindsdien verzamelde hij zeven caps, waarin hij één keer scoorde. Clever ziet zijn opvallende progressie beloond met een contractverlenging en blijft dus tot 2028 bij Blauw-Zwart", besloot de club. Zijn debuut in de Challenger Pro League volgend seizoen is dus allerminst uitgesloten. En dan kan er op termijn natuurlijk ook een kans volgen bij de A-kern ...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

12:00
Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" Interview

Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is"

11:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Kricfalusi - Erenbjerg

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Kricfalusi - Erenbjerg

11:00
DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

11:20
5
DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

DONE DEAL: Vice-kampioen Union SG haalt miljoenentransfer in huis

11:00
DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje

10:30
2
'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht'

10:00
1
WK-LIVE 11/6: Engeland maakt indruk, Infantino spreekt

WK-LIVE 11/6: Engeland maakt indruk, Infantino spreekt

09:44
PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

PSG richt zijn pijlen op een sterkhouder van Bayern München: Vincent Kompany reageert fel

09:30
Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

Speel nu mee met onze WK-prono en win chocolade voetballetjes van Leonidas

09:15
DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken

08:00
'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

'Club Brugge houdt onder meer Lyon en Ajax af en legt goudhaantje vast'

07:40
1
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

08:30
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt Interview

Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt

07:20
“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

“Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee

06:45
8
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"

06:00
‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

‘Wouter Vrancken wijst aanbod van topclub en ploeg met miljoenen af’

23:00
1
Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

Dit is de man die de sfeer in de kleedkamer van de Rode Duivels op punt houdt: "Ook als het moeilijker is"

23:24
“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

“Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet

22:30
16
Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte

22:00
3
Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

Opeens loopt er een vreemde eend in de bijt bij de Rode Duivels: onbekende traint mee

21:15
7
Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

Philippe Albert blikt terug op zuurste WK ooit: "Die onrechtvaardigheid maakt me nog altijd gek"

21:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/06: Šutalo

20:40
"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

"Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs

19:00
6
Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

Nieuwe WK-regels zorgen voor discussie: Gumienny is geen fan van deze rode kaart

21:00
7
Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie

17:30
37
Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

Welke toekomst heeft Bosko Sutalo, die terug is bij Standard en nog drie jaar onder contract ligt?

20:40
1
📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’

20:00
2
Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

Een grote 'oef': update over Jeremy Doku die de training gisteren moest verlaten

19:23
🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

🎥 OFFICIEEL KV Kortrijk stelt eerste zomertransfer voor

19:45
Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

Rode Duivels moeten maandag met 'extra tegenstander' rekening houden: "Geen excuus"

19:15
2
OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

OFFICIEEL STVV stelt de opvolger van Wouter Vrancken voor

18:10
2
WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

WK-LIVE 10/6: Persconferenties zijn gedaan: "Moreira is het zonnetje in huis"

18:45
📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL Hans Cornelis heeft nieuwe job in de Jupiler Pro League

18:30
6
Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

Lionel Messi geeft cruciale blessure-update voor WK

17:50
"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

"Zuur om afscheid te moeten nemen": deze speler wilde bij Beerschot blijven

17:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over “Het trekt weer op niet veel”: Carl Huybrechts spaart voetbalcommentatoren niet Olympia86 Olympia86 over DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller GOTT GOTT over Vier straffe namen: Dany Verlinden vertelt wie de beste keepers waren waarmee hij werkte H.J. H.J. over 'Rigaux kaapt Rode Duivel weg voor neus Anderlecht' Green kill Green kill over Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" YoniVL YoniVL over DONE DEAL: Genk troeft Antwerp en Standard af voor JPL-goudhaantje Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club Brugge kent straf na fan die Hitlergroet deed, ook Union krijgt sanctie Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over “Moeilijkste telefoontjes uit mijn carrière”: hier had Rudi Garcia het heel zwaar mee Futbolitis Futbolitis over "Een of andere snotneus uit België": Rigaux krijgt er opnieuw stevig van langs Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 'Anderlecht heeft contact met deze drie spelers' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved