"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen

Donderdagavond begint het WK met een pittige wedstrijd tussen Zuid-Afrika en thuisland Mexico. Binnen enkele dagen beginnen de Rode Duivels eraan tegen Egypte. Ook de toplanden staan ondertussen allemaal te dringen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Donderdagavond begint het officieel en dus is het tijd om al eens te gaan voorbeschouwen op wat we te zien kunnen krijgen op het WK 2026. Diverse toplanden lijken klaar voor de strijd, al gaat het niet bij elk land even goed.

"Er valt over elk land wel iets te zeggen. Wat ik voor mezelf opvallend ga vinden is dat ik het vertik om Frankrijk als favoriet te zien. Die hebben al eens het WK gewonnen met afgrijselijk en saai voetbal, maar nu heb ik hun oefenwedstrijden gezien."

Imke Courtois onder de indruk geraakt van Frankrijk

"En ik moet echt toegeven dat ik 180 graden gedraaid ben en echt uitkijk naar die aanvallende weelde van de Fransen", opende Imke Courtois haar analyse in WK 2026: kick-off. Waarop Karl Vannieuwkerke meteen inpikte.

"Ik ben met mijn dochter naar de afscheidswedstrijd gaan kijken in Lille, net over de grens. Tijdens de rust zeiden we tegen elkaar dat we de Fransen aankonden. Ze maakten geen geweldige indruk op mij." Een gevoel dat ook leeft bij Gert Verheyen.

Andere analisten houden er een heel andere mening op na

"Ik heb de wedstrijd ervoor gezien, tegen Ivoorkust. Dat was ook niet zo goed. Ze hadden die wedstrijd natuurlijk ook kunnen winnen, maar het was niet denderend. Ik ben ook benieuwd wat de grote namen allemaal nog kunnen, ook naar de frisheid van spelers na een lang en slopend seizoen, met altijd maar meer matchen. Er zijn mensen die het WK voor Clubs vorige zomer hebben gespeeld."





Waarop Courtois opnieuw: "Maar wat zeggen jullie allemaal? Er zijn echt landen waar er echt geen goed niveau meer is, zoals bijvoorbeeld Nederland." Wesley Sonck kijkt dan weer enorm uit naar Nederland, die toch wel wat ziet in dat land.