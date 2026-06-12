DONE DEAL: Grote verrassing is rond voor ex-coach Standard, Lierse en Beerschot

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook officieel. Will Still heeft een nieuwe job, want hij wordt de nieuwe T1 van Auxerre. Een paar weken geleden werd dat gerucht al eens gelanceerd, maar nu is het dus in kannen en kruiken.

"AJ Auxerre is verheugd de komst van Will Still als hoofdtrainer van het eerste elftal aan te kondigen. De 33-jarige Belgisch-Britse coach heeft een contract voor de komende twee seizoenen getekend bij AJA, met een optie voor een derde, en zal de leiding over de selectie nemen zodra de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint."

"Na diverse periodes in België (Lierse SK, Beerschot VA) waar hij verschillende functies bekleedde voordat hij hoofdtrainer werd, trad Will Still in dienst bij Stade de Reims als assistent-trainer. Na enkele maanden keerde hij terug naar zijn geboorteland en Standard Liège om zijn trainersontwikkeling voort te zetten", aldus AJ Auxerre in een persbericht op de eigen webstek.

"Het volgende seizoen keerde hij terug naar de Champagne-club en werd enkele maanden later aangesteld als hoofdtrainer. Op slechts 30-jarige leeftijd werd hij de jongste trainer ooit in een van de vijf grootste Europese competities. Bij Reims wist Will al snel zijn eigen stijl te ontwikkelen, gekenmerkt door intensief pressing en een resoluut aanvallende speelstijl."

"Bekend om hun onwrikbare vastberadenheid, begon Reims vervolgens aan een ongeslagen reeks van 19 wedstrijden, de zesde langste in de geschiedenis van de competitie. Nadat hij de club in het seizoen 2022-2023 naar de 11e plaats en het jaar daarop naar de 9e plaats had geleid, leverden zijn resultaten hem een ​​transfer naar RC Lens op."

Auxerre gelooft volop in nieuwe coach Will Still

"In Artois had hij opnieuw een solide seizoen en bevestigde hij zijn consistente prestaties in de Ligue 1, voordat hij zijn carrière in Engeland voortzette bij Southampton. Iedereen bij AJ Auxerre verwelkomt Will Still, wiens energie, hoge standaarden en ervaring op topniveau perfect aansluiten bij de ambities van de club."





Ook sterke man Baptiste Malherbe is een gelukkig man op de webstek van Auxerre: "Namens iedereen bij AJ Auxerre heet ik Will Still van harte welkom en wens ik hem alle succes toe met het project van de club. Alle middelen van AJA zullen achter hem worden ingezet, zodat hij kan slagen in zijn missie en de sportieve vooruitgang van de club kan voortzetten. Welkom, Will!"