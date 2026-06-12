Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen
Foto: © Photonews

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Hij werd bijna kampioen met Zulte Waregem, maar nu is de carrière van Jens Naessens ten einde. De speler liet op 34-jarige leeftijd via de sociale media weten dat hij besloten heeft om te stoppen met voetballen. Het einde van een heel rijke carrière, dat wel.

Jens Naessens heeft aangekondigd dat hij gestopt is met voetballen. Dat liet hij weten via de sociale media op Instagram, waar hij ook meteen een bedankje lanceerde voor alle clubs waar hij de voorbije jaren allemaal voor speelde.

Jens Naessens neemt afscheid van het voetbal

"Met pijn in het hart moet ik afscheid nemen van het voetbal. Dankbaar voor alle kansen, ervaringen en herinneringen die ik heb mogen meemaken. Jammer genoeg geeft mijn lichaam aan dat het genoeg is geweest. Bedankt aan alle clubs die deel uitmaakten van mijn carrière", aldus Naessens.

Terug naar 19 mei 2013. Jens Naessens kopt Zulte Waregem op voorsprong op bezoek bij RSC Anderlecht. Een tiental minuten waant Essevee zich kampioen, tot een vrije trap van Biglia afwijkt op de bil van Mbaye Leye en het 1-1 wordt.

Het is maar één van de momenten die we ons van Naessens zullen herinneren. Want hij heeft gedurende zijn carrière toch wel heel wat mooie ploegen gehad en leuke dingen laten zien als aanvaller op verschillende aanvallende posities.

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Jens Naessens scoorde 76 keer in 350 wedstrijden

Doorheen zijn carrière begon hij bij Zulte Waregem vanuit de jeugd en daarna speelde hij ook nog voor KV Mechelen, Antwerp, Westerlo, Roeselare, Lierse en de laatste jaren bij Knokke en Roeselare op een iets lager niveau.

In 2020 had hij een kort buitenlands avontuur bij Foggia, maar Naessens is en blijft een speler die we toch vooral uit ons eigen land zullen herinneren. Bij al zijn ploegen was hij een interessante speler waarmee je naar de oorlog kon, ook als harde werker wanneer het nodig was. In 350 wedstrijden over alle clubs heen scoorde hij 76 goals en zorgde hij voor 22 assists.

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