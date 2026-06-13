📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

De onvrede bij een deel van de Antwerp-aanhang blijft toenemen. Niet voor het eerst zijn er acties gevoerd op De Bosuil. Bestuurder Steve Van den Kerkhof wordt daarbij geviseerd, deze keer met spandoeken en een stickeractie.

De roep naar verandering bij de fans van Royal Antwerp wordt steeds luider. Vrijdagavond zijn ze met nieuwe acties gekomen, waarbij de slotsom andermaal "Plopsa buiten" leek te zijn - een stevige verwijzing naar Steva Van den Kerkhof.

Steve Van den Kerkhof maakt sinds 2025 deel uit van het bestuur van Antwerp, maar ligt al langer onder vuur bij een deel van de achterban. Vooral zijn rol als vertrouweling van clubeigenaar Paul Gheysens zorgt voor spanningen binnen en rond de club.

Boodschap van de fans van Antwerp wordt steeds duidelijker

Supportersgroep Antwerp Dynamite liet zich eerder al scherp uit over de interne situatie bij stamnummer één. Volgens hen zou de sfeer binnen de dagelijkse werking van de club sterk achteruit zijn gegaan sinds Van den Kerkhof meer invloed kreeg. In een eerder statement sprak de supportersvereniging over een klimaat waarin kritiek of ongenoegen niet langer gewaardeerd wordt.







De recente exit van COO Kris Onghena heeft het ongenoegen nog versterkt. Onghena gold binnen Antwerp als een belangrijke schakel in de organisatie en onderhield nauwe banden met de supporters. Zijn vertrek wordt door velen gezien als een nieuw signaal dat er intern spanningen bestaan.

"Welkom op het Kerkhof van Steve"

En dus wordt er opnieuw actie gevoerd. Vrijdagavond verschenen opnieuw spandoeken aan het stadion in Deurne-Noord en er was ook een uitgebreide stickeractie, waarbij er ook nieuwe statements werden gelanceerd. "Welkom op het Kerkhof van Steve", klonk het onder meer.

"Plopsa out loserke", gingen ze verder. Terwijl de club zich opmaakt voor een belangrijke zomer, lijkt ook naast het veld het laatste woord nog niet gezegd. Antwerp heeft tot op heden nog niet gereageerd op de zaak en dus is de vraag hoe de positie van de rechterhand van Gheysens op dit moment intern is.