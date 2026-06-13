"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

Voormalig Rode Duivel Laurent Ciman, die tegenwoordig in Canada woont, hoopt uiteraard dat België een sterk toernooi zal spelen. In aanloop naar de eerste WK-wedstrijd van de ploeg van Rudi Garcia sprak de ex-speler van Standard met Sudinfo.

Laurent Ciman zal het WK met een aandachtig oog volgen: "Ik ben commentator voor de Canadese televisiezender RDS tijdens dit WK. Ik zal het hele toernooi een beetje volgen, al zal ik extra aandacht hebben voor België en Canada. Dat is ook normaal, aangezien ik in de eerste plaats supporter ben van België."

Canada als nieuwe thuisland

"Wat Canada betreft: dat is mijn thuisland geworden, dus ik zal die twee ploegen in het bijzonder volgen. Ik denk dat ik een veertigtal uitzendingen zal doen. Het wordt dus behoorlijk folkloristisch en best amusant", voegde hij eraan toe.

Maar wat verwacht hij dan van de Rode Duivels? Daarover is hij duidelijk: de groepsfase overleven is het absolute minimum.

Groepsfase overleven als absolute minimum

"Ik denk dat het minimum voor de Rode Duivels is om door de groepsfase te raken, gezien onze status en de spelers waarover deze ploeg beschikt. Uit ervaring weet ik echter dat een WK nooit eenvoudig is. Er zijn altijd verrassingen tijdens zo'n toernooi."

"Maar met dit nieuwe format hebben we veel meer marge om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Daarom denk ik dat België geen problemen zou mogen hebben om deze groepsfase door te komen, zolang de ploeg zichzelf blijft, geconcentreerd blijft en elke wedstrijd van begin tot einde voluit speelt", besloot Laurent Ciman.





België begint volgende maandag aan zijn WK-campagne met een wedstrijd tegen Egypte. De ontmoeting wordt afgewerkt in het Lumen Field in Seattle. De wedstrijd is te volgen via Voetbalkrant.

Laurent Ciman verzamelde in zijn carrière 20 caps voor België. Ciman speelde in België voor onder andere Charleroi, Club Brugge en Standard. Nadien maakte hij de overstap naar Canada, waar hij voor Montréal speelde. Na tussenstops bij Los Angeles FC en Dijon beëindigde hij zijn carrière bij Toronto FC.