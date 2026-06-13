"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
| Reageer
"Dat is het minimum": Laurent Ciman spreekt zich uit over de Rode Duivels in aanloop naar het WK
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voormalig Rode Duivel Laurent Ciman, die tegenwoordig in Canada woont, hoopt uiteraard dat België een sterk toernooi zal spelen. In aanloop naar de eerste WK-wedstrijd van de ploeg van Rudi Garcia sprak de ex-speler van Standard met Sudinfo.

Laurent Ciman zal het WK met een aandachtig oog volgen: "Ik ben commentator voor de Canadese televisiezender RDS tijdens dit WK. Ik zal het hele toernooi een beetje volgen, al zal ik extra aandacht hebben voor België en Canada. Dat is ook normaal, aangezien ik in de eerste plaats supporter ben van België."

Canada als nieuwe thuisland

"Wat Canada betreft: dat is mijn thuisland geworden, dus ik zal die twee ploegen in het bijzonder volgen. Ik denk dat ik een veertigtal uitzendingen zal doen. Het wordt dus behoorlijk folkloristisch en best amusant", voegde hij eraan toe.

Maar wat verwacht hij dan van de Rode Duivels? Daarover is hij duidelijk: de groepsfase overleven is het absolute minimum.

Groepsfase overleven als absolute minimum

"Ik denk dat het minimum voor de Rode Duivels is om door de groepsfase te raken, gezien onze status en de spelers waarover deze ploeg beschikt. Uit ervaring weet ik echter dat een WK nooit eenvoudig is. Er zijn altijd verrassingen tijdens zo'n toernooi."

"Maar met dit nieuwe format hebben we veel meer marge om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Daarom denk ik dat België geen problemen zou mogen hebben om deze groepsfase door te komen, zolang de ploeg zichzelf blijft, geconcentreerd blijft en elke wedstrijd van begin tot einde voluit speelt", besloot Laurent Ciman.

België begint volgende maandag aan zijn WK-campagne met een wedstrijd tegen Egypte. De ontmoeting wordt afgewerkt in het Lumen Field in Seattle. De wedstrijd is te volgen via Voetbalkrant.

Laurent Ciman verzamelde in zijn carrière 20 caps voor België. Ciman speelde in België voor onder andere Charleroi, Club Brugge en Standard. Nadien maakte hij de overstap naar Canada, waar hij voor Montréal speelde. Na tussenstops bij Los Angeles FC en Dijon beëindigde hij zijn carrière bij Toronto FC.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Laurent Ciman

Meer nieuws

Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter" Interview

Doku heeft misschien één ding om Dodi Lukebakio te benijden: "Maar ook op dat vlak wordt hij beter"

18:15
Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

18:00
1
Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor de match tegen Egypte

Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor de match tegen Egypte

17:30
9
OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

OFFICIEEL: Yaya Touré gaat eerste uitdaging aan als hoofdtrainer

16:45
Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

Het Haïti van Hannes Delcroix op het WK: "Je beseft wat voetbal daar betekent"

16:30
"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

"Ik zou ons geen grenzen opleggen": Nathan Saliba droomt van een groot WK met Canada

16:20
Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid

15:45
1
Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

Rode Duivels bereiden zich in alle luxe voor op hete wedstrijd tegen Egypte

15:20
Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino

14:40
7
"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

"Nog nooit gezien" : Jan Vertonghen onder de indruk van Jérémy Doku en kiest zijn ideale Rode Duivel

14:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/06: Maisonneuve - Maës - Diallo - Eyongo - Hoedaert - Trossard

12:50
Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..."

13:30
3
Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

Het blijft niet bij Maisonneuve: RAAL kondigt in één klap vijf vertrekkers aan

12:50
"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

12:30
'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

'Belgische topclub haalt Burgess in huis, maandag medische tests'

11:40
58
Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"

Verrassende comeback? "Ik sluit een terugkeer naar België niet uit"

12:00
WK-LIVE 13/6: Trump ziet VS plots wereldkampioen worden

WK-LIVE 13/6: Trump ziet VS plots wereldkampioen worden

11:30
1
Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

Genoemd bij Club Brugge, maar: 'Rigaux wil JPL-sensatie in huis halen'

11:20
4
'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

'Drie (of vier?) Belgische clubs strijden om miljoenentransfer'

11:00
Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

Na de CL-finale: 'Verrassende transfer voor Leandro Trossard'

10:30
2
Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke

10:00
7
Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

Christian Burgess neemt afscheid van Union, nieuwe club nabij

09:30
📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit

09:00
10
'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

08:30
11
🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

🎥 "Een team dat zo goed speelt is moeilijk te vinden, hé?": USA maakt stevige indruk tegen Paraguay

08:00
1
"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

"Een circusartiest" - Julien Duranville krijgt stevige kritiek na zijn passage in Zwitserland

07:30
2
Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

Hallucinant: dit is wat je moet neertellen voor een pint in de fanzones van het WK!

07:00
2
Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

Van Rode Duivel naar WK-ganger: opmerkelijke keuze van ex-Anderlechtverdediger loont

06:30
Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

Axel Witsel heel duidelijk: "Dat is een kwestie van ego, en dat heb ik nooit gehad"

06:00
Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

Christian Burgess, werkt dat ook wel in Gent? Het is niet altijd gelukt buiten het Dudenpark

23:30
2
Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

Canada ontsnapt aan nieuwe WK-kater dankzij gouden invalbeurt van voormalig Club Brugge-spits

22:58
5
Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

Ex-speler Zulte Waregem, Mechelen, Antwerp, Lierse en Westerlo stopt met voetballen

23:00
Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

Opmerkelijk! Duivels duiken vlak voor de match tegen Egypte de sauna of jacuzzi in

22:30
Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK?

22:00
KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

KV Mechelen dreigt ook sterkhouder in defensie te verliezen: het wordt helemaal opnieuw beginnen

21:30
Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

Joaquin Seys zweet peentjes op training: "Doku is niveau Lamine Yamal"

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 21:00 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Mike59 Mike59 over Dit zijn onze verwachte elf Rode Duivels voor de match tegen Egypte Bork Bork over Ongeziene verrassing? 'Deze Belgische topclub wil Burgess in huis halen' Alleen maar mijn gedacht Alleen maar mijn gedacht over Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken Bork Bork over Belgisch uitshirt verdeelt de buitenlandse pers: "In de buurt van afschuwelijk, maar..." fierce fierce over Axel Witsel heeft een duidelijke boodschap voor Standard roodwit1880 roodwit1880 over Zo veel verdient FIFA-voorzitter Gianni Infantino André Coenen André Coenen over Elke euro nodig? Anderlecht wordt ongeduldig en stelt club in gebreke Jos Het Ei Jos Het Ei over 📷 "Welkom op het kerkhof van Steve": supporters Antwerp met voeten vooruit Kevin DB Kevin DB over Thibaut Courtois is duidelijk over toekomst bij Real Madrid Union 60 Union 60 over Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved