Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken

Niet alleen op spelersvlak staat er deze zomer heel wat te gebeuren bij Club Brugge. Ook achter de schermen krijgt Ivan Leko opnieuw af te rekenen met veranderingen in zijn technische staf. Blauw-zwart neemt afscheid van zowel Jonathan Alves als Nicolas Still.

Vooral het vertrek van Nicolas Still springt in het oog. De 29-jarige Belg maakte pas afgelopen winter samen met Leko de overstap van AA Gent naar Club Brugge en groeide uit tot een belangrijke vertrouweling van de hoofdcoach. Als rechterhand van Leko speelde hij een prominente rol binnen de dagelijkse werking van de A-kern.

Still kiest voor zijn broer

Still kiest nu echter voor een nieuw avontuur in Frankrijk. Hij sluit zich aan bij de staf van Auxerre, waar zijn broer Will Still recent werd aangesteld als hoofdtrainer. De kans om opnieuw samen te werken met zijn broer gaf uiteindelijk de doorslag.

Ook Jonathan Alves verlaat Jan Breydel. De Portugees streek vorige zomer neer in Brugge nadat hij eerder actief was bij onder meer Anderlecht, Zulte Waregem, RWDM, Toulouse en RC Lens. Binnen Club Brugge vervulde hij de rol van team development coach, waarbij hij erop toezag dat de sportieve werking aansloot bij de langetermijnvisie en het voetbal-DNA van de club.

Plan B waarschijnlijk al geactiveerd

Het is niet de eerste keer dat Club Brugge zijn staf grondig moet hertekenen. Vorige zomer vertrokken met Michiel Jonckheere en Hayk Milkon al twee belangrijke medewerkers. Nu staat de club opnieuw voor de opdracht om geschikte opvolgers te vinden.



Dat lijkt echter geen reden tot paniek. Club Brugge staat erom bekend niet alleen voor spelers, maar ook voor stafleden voortdurend alternatieven in kaart te brengen. Achter de schermen zal het huiswerk dus ongetwijfeld al gemaakt zijn.