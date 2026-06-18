Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Afscheid in mineur blijft hangen bij Rode Duivels: "Hij was heel hard ontgoocheld"
Foto: © photonews

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Voor Matz Sels eindigde de WK-droom deze zomer in mineur. De doelman maakte tijdens de kwalificatiecampagne deel uit van de selectie van de Rode Duivels en kreeg zelfs speelminuten van bondscoach Rudi Garcia, maar viel uiteindelijk naast de definitieve WK-kern.

Garcia koos ervoor om het jonge talent Mike Penders mee te nemen naar het wereldkampioenschap. Een keuze die vooral met de toekomst in gedachten werd gemaakt, maar die hard aankwam bij Sels. Ook tweede doelman Senne Lammens begrijpt de teleurstelling van zijn collega maar al te goed.

"Hij keek enorm uit naar dit WK"

Lammens kwam Sels kort na de bekendmaking van de selectie opnieuw tegen tijdens het duel tussen Manchester United en Nottingham Forest. "Voetbal kan hard zijn", vertelde Lammens ons. "Matz heeft ons enorm geholpen tijdens de kwalificatiewedstrijden. Ik zag hem enkele dagen na de bekendmaking van de selectie en hij was heel ontgoocheld."

Dat gevoel is volgens Lammens perfect begrijpelijk. Voor Sels was dit namelijk mogelijk een unieke kans om eindelijk een groot toernooi van dichtbij mee te maken. "Hij keek er enorm naar uit om naar het WK te gaan. Hij heeft dat nog nooit meegemaakt."

Opvallende statistiek

De ontgoocheling bij Sels is des te groter omdat hij al jarenlang deel uitmaakt van de nationale ploeg. Onder verschillende bondscoaches werd hij regelmatig opgeroepen en tijdens de afgelopen WK-kwalificatie gold hij zelfs als de nummer twee achter Thibaut Courtois.

Toch slaagde de inmiddels ervaren doelman er nooit in om een plaats af te dwingen in een selectie voor een groot toernooi. Daardoor blijft zijn teller op nul staan wat betreft WK's en EK's. 

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Dat maakt zijn afwezigheid op dit WK extra pijnlijk, zeker omdat de kans bestaat dat dit zijn laatste mogelijkheid was om een wereldkampioenschap mee te maken.

Erg, zelfs al is hij een concurrent

Lammens steekt zijn sympathie voor Sels niet onder stoelen of banken, al beseft hij ook dat concurrentie onvermijdelijk deel uitmaakt van topsport. "Ik leef met hem mee", aldus de doelman. "Zelfs als je eigenlijk geen medelijden mag hebben met een concurrent."

Voor Sels rest intussen vooral de vraag of er ooit nog een kans komt om zijn lange staat van dienst bij de Rode Duivels alsnog te verzilveren met een selectie voor een groot eindtoernooi.

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