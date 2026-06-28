'Genk laat Club-target alleen trainen'

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Er lijkt een stevige transfersoap in de maak tussen Racing Genk en Club Brugge. Noah Adedeji-Sternberg staat op het punt de Limburgers te verlaten, maar de manier waarop de transfer tot stand komt, zorgt voor heel wat frustratie bij Genk.