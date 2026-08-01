Anderlecht informeert naar middenvelder die Wouter Vrancken net uitschakelde

RSC Anderlecht speurt verder naar versterking voor het middenveld en heeft Ryan Fosso op de radar gezet. De 24-jarige international van Kameroen speelt pas sinds januari bij Sturm Graz, maar paars-wit verzamelde al informatie over een mogelijke transfer.

RSC Anderlecht houdt Ryan Fosso in het oog als mogelijke versterking voor het middenveld. De 24-jarige Zwitser met Kameroense roots staat op de shortlist in het Lotto Park, maar paars-wit heeft voorlopig nog geen beslissing genomen over een concreet bod.

Volgens Sacha Tavolieri heeft de technische staf van Anderlecht al informatie ingewonnen over Fosso. De verdedigende middenvelder wordt dus gevolgd, al bevindt het dossier zich nog in een verkennende fase. Anderlecht is bovendien niet de enige club die zijn situatie bekijkt. Ook het Spaanse Levante wordt genoemd als geïnteresseerde partij.

🟣 EXCL - RSC Anderlecht added Ryan Fosso to their shortlist. The club’s technical staff gathered information on the player, but no decision has yet been made on whether to make a move.



🇨🇭 RSCA facing competition with some clubs, including UD Levante, in the race.



👀 One to… pic.twitter.com/zsXrhOgwBZ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 1, 2026

Pas sinds januari bij Sturm Graz

Fosso maakte begin 2026 de overstap naar Sturm Graz. De Oostenrijkse club haalde hem weg bij Fortuna Sittard, waar hij anderhalf jaar onder contract stond. Fortuna had hem in de zomer van 2024 gratis overgenomen van FC Vaduz.

Bij Sturm Graz kwam Fosso voorlopig 17 keer in actie. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist. Een vaste basisplaats heeft hij er nog niet afgedwongen, maar hij kreeg de voorbije weken wel minuten in de Champions League-voorrondes.





Tegen Hearts viel hij in beide wedstrijden in. Sturm Graz won het tweeluik tegen de ploeg van Wouter Vrancken met duidelijke 6-0-cijfers in totaal en plaatste zich zo voor de volgende ronde.

Profiel voor de defensieve zone

Fosso speelt hoofdzakelijk als verdedigende middenvelder. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twee miljoen euro. Hij werd in Zwitserland geboren, maar koos op internationaal niveau voor Kameroen. Voor dat land verzamelde hij inmiddels twee interlands.

Anderlecht bekijkt dus of zijn profiel binnen de plannen van de club past, maar van een akkoord met Sturm Graz is nog geen sprake. Evenmin is duidelijk of paars-wit op korte termijn daadwerkelijk een bod zal uitbrengen.

De belangstelling van Levante kan wel extra druk op het dossier zetten. Fosso ligt pas enkele maanden onder contract in Oostenrijk, waardoor Sturm Graz niet verplicht is om mee te werken aan een vertrek. Voorlopig blijft hij dan ook één van de namen die Anderlecht onderzoekt, zonder dat er al een definitieve keuze is gemaakt.