Anderlecht informeert naar middenvelder die Wouter Vrancken net uitschakelde

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Anderlecht informeert naar middenvelder die Wouter Vrancken net uitschakelde
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

RSC Anderlecht speurt verder naar versterking voor het middenveld en heeft Ryan Fosso op de radar gezet. De 24-jarige international van Kameroen speelt pas sinds januari bij Sturm Graz, maar paars-wit verzamelde al informatie over een mogelijke transfer.

RSC Anderlecht houdt Ryan Fosso in het oog als mogelijke versterking voor het middenveld. De 24-jarige Zwitser met Kameroense roots staat op de shortlist in het Lotto Park, maar paars-wit heeft voorlopig nog geen beslissing genomen over een concreet bod.

Volgens Sacha Tavolieri heeft de technische staf van Anderlecht al informatie ingewonnen over Fosso. De verdedigende middenvelder wordt dus gevolgd, al bevindt het dossier zich nog in een verkennende fase. Anderlecht is bovendien niet de enige club die zijn situatie bekijkt. Ook het Spaanse Levante wordt genoemd als geïnteresseerde partij.

Pas sinds januari bij Sturm Graz

Fosso maakte begin 2026 de overstap naar Sturm Graz. De Oostenrijkse club haalde hem weg bij Fortuna Sittard, waar hij anderhalf jaar onder contract stond. Fortuna had hem in de zomer van 2024 gratis overgenomen van FC Vaduz.

Bij Sturm Graz kwam Fosso voorlopig 17 keer in actie. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist. Een vaste basisplaats heeft hij er nog niet afgedwongen, maar hij kreeg de voorbije weken wel minuten in de Champions League-voorrondes.

Tegen Hearts viel hij in beide wedstrijden in. Sturm Graz won het tweeluik tegen de ploeg van Wouter Vrancken met duidelijke 6-0-cijfers in totaal en plaatste zich zo voor de volgende ronde.

Profiel voor de defensieve zone

Fosso speelt hoofdzakelijk als verdedigende middenvelder. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twee miljoen euro. Hij werd in Zwitserland geboren, maar koos op internationaal niveau voor Kameroen. Voor dat land verzamelde hij inmiddels twee interlands.

Anderlecht bekijkt dus of zijn profiel binnen de plannen van de club past, maar van een akkoord met Sturm Graz is nog geen sprake. Evenmin is duidelijk of paars-wit op korte termijn daadwerkelijk een bod zal uitbrengen.

De belangstelling van Levante kan wel extra druk op het dossier zetten. Fosso ligt pas enkele maanden onder contract in Oostenrijk, waardoor Sturm Graz niet verplicht is om mee te werken aan een vertrek. Voorlopig blijft hij dan ook één van de namen die Anderlecht onderzoekt, zonder dat er al een definitieve keuze is gemaakt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
T-Mobile Bundesliga
T-Mobile Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sturm Graz
Ryan Fosso

Meer nieuws

Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter

Anderlecht opent gesprekken voor nieuwe linksachter

13:44
OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

OFFICIEEL: RWDM is gered van de ondergang: de club is overgenomen

14:20
OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

OFFICIEEL: Union heeft zijn nieuwe doelman beet

14:10
7
Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron

Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron

13:00
4
Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032

Grote strijd losgebarsten: Italië moet harde stadionkeuzes maken voor het EK 2032

13:30
JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten"

JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten"

11:58
10
OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV

OFFICIEEL: Dender plukt middenvelder weg bij STVV

11:30
Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

Mohammed Fuseini doorbreekt de stilte na brutale overval in Brussel

11:02
Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

Jackpot voor Charleroi: Bayat weigerde zeven miljoen euro en krijgt nu nóg meer

10:34
KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

KAA Gent verkocht hem voor 6,5 miljoen, nu wil Antwerp hem terug naar België halen

10:00
Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika

09:30
11
De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

De twijfels waren er, maar... topaanwinst Anderlecht lijkt wel een echte spilfiguur te kunnen worden

06:00
5
Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

Opvallende aanwezige duikt op tijdens de Supercup

09:00
PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

PSG opent gesprekken en zet transferbom rond Mika Godts klaar

08:33
10
Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit Reactie

Opvallende afwezigheid op wedstrijdblad Union... Transferperikelen? David Hubert legt uit

08:00
Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken? Analyse

Waarom is Union SG wél al zeker van Europa tot na Nieuwjaar en moeten Anderlecht en co nog knokken?

07:00
1
🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Reactie

🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert

07:20
43
FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door

07:43
6
OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

OFFICIEEL: Standard haalt nieuwe flankaanvaller naar Sclessin

07:30
Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

Toptalent Club Brugge heeft maar vijf minuten nodig om indruk te maken op iedereen

06:30
3
Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa Reactie

Ivan Leko met grote lof voor drie spelers in het bijzonder en duidelijk over gemiste penalty van Tsawa

23:50
3
Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

Sonko maakt beslissende elfmeter voor Gent en zit vol vertrouwen voor duel met landgenoten

05:30
2
Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht" Reactie

Vanaken maakt analyse van de ploeg die hij aantrof na WK: "Had het veel erger verwacht"

23:23
4
Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

Lawrence Visser én speler Club Brugge de gebeten hond na Supercup

23:00
13
Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

Union pakt eerste prijs van het seizoen na strafschoppen, maar... zelden zo'n Supercup gezien

22:38
🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

🎥 Na het koffergooien tegen de coach, nu het ongeziene sprookje in Europa

22:00
Doku laat zich helemaal gaan

Doku laat zich helemaal gaan

20:00
7
KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

KAA Gent wil meer solidariteit van Club Brugge, dat meteen terugslaat

21:30
11
Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

Ferme stap voorwaarts in dat ander stevig plan van FIFA

21:00
2
DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

DONE DEAL: Club Brugge neemt afscheid en haalt miljoenen binnen

20:30
DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

DONE DEAL: Ambitieuze promovendus haalt nu ook goalie in huis

19:20
Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

Live Transfernieuws 31/7: Titraoui heeft persoonlijk akkoord

18:40
Live. Transfernieuws 1/8

Live. Transfernieuws 1/8

00:00
DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

DONE DEAL: Jeugdspeler Club Brugge heeft na periode bij Essevee verrassende nieuwe ploeg beet

18:00
Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

Hoe Erling Haaland (dankzij United-fan!) plots op nummer 1 staat ... in de hitlijsten

17:30
PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

PRIMEUR: KV Mechelen verkoopt plots speler voor vijf miljoen(!) euro

16:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

T-Mobile Bundesliga

 Speeldag 1
LASK Linz LASK Linz 3-0 Grazer AK Grazer AK
WSG Wattens WSG Wattens 17:00 Sturm Graz Sturm Graz
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 19:30 Hartberg Hartberg
Austria Lustenau Austria Lustenau 02/08 SV Ried SV Ried
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 02/08 Austria Wien Austria Wien
Rapid Wien Rapid Wien 02/08 Rheindorf Altach Rheindorf Altach

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over JPL-seizoen is nog niet begonnen of daar is de eerste boycot al: "Wij zijn geen beesten" TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Hij tergde de Brugse fans nog wat met deze actie: penaltyheld Vic Chambaere reageert Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Club Brugge - Union SG: 1-1 TatstOn TatstOn over Opvallende beslissing: grootste voetbalforum bant transfergoeroe Fabrizio Romano als bron Andreas2962 Andreas2962 over FIFA-plan botst op ongezien verzet: Infantino hakt grote knoop door CringeMedia CringeMedia over ‘Pakt Antwerp uit met grote verrassing? Oude goaltjesdief op het lijstje’ JaKu JaKu over De fans zagen het meteen: Vitor Bruno brengt iets terug wat Anderlecht al jaren miste JaKu JaKu over Voorspelling: deze zes clubs zijn de grote degradatiekandidaten in de Jupiler Pro League El Pulga El Pulga over Opvallende nieuwe regel geldt al vanaf volgende week in de JPL wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge wil 12 miljoen euro neertellen voor vervanger van Onyedika Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved