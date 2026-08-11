Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht
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Lucas Stassin staat voor een bijzonder belangrijke transferzomer. De 21-jarige Belgische spits van Saint-Étienne staat volgens Spaanse berichtgeving op de radar van Atlético Madrid. Stassin wil al langer een stap hogerop zetten. Gaat het deze zomer dan gebeuren?

De Madrilenen zijn de markt aan het afspeuren naar aanvallende versterking en zouden de komende dagen zelfs een ontmoeting met de entourage van Stassin in Madrid plannen.

Voor Stassin kan dat een nieuwe stap zijn in zijn opvallende ontwikkeling. De Belgische aanvaller maakte de voorbije jaren naam in Frankrijk en wordt inmiddels nadrukkelijk gevolgd door clubs van een veel hoger niveau. Atlético zou bereid zijn om de mogelijkheden van een transfer te onderzoeken, al zal Saint-Étienne niet zomaar meewerken.

De Fransen zouden een bedrag van 20 tot 25 miljoen euro verlangen voor hun goudhaantje. Saint-Étienne heeft Stassin nog tot 2028 onder contract en bevindt zich daardoor in een relatief sterke onderhandelingspositie. Saint-Etienne weigerde in het verleden al aanbiedingen van meer dan 20 miljoen euro.

Atlético ziet potentieel in Stassin

De interesse van Atlético komt niet volledig uit de lucht vallen. Stassin kende afgelopen seizoen een degelijk jaar bij Saint-Étienne. Hij kwam in 35 wedstrijden in actie en was daarin goed voor elf doelpunten en zes assists.

Zijn ontwikkeling wordt ook bij de Rode Duivels nauwlettend gevolgd. Stassin werd door bondscoach Rudi Garcia opgenomen in de selectie voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico in maart, maar mocht uiteindelijk niet mee naar het WK.

Een transfer naar Atlético zou zijn ontwikkeling uiteraard in een stroomversnelling kunnen brengen. De Madrilenen staan bekend om hun hoge eisen en spelen jaarlijks mee op het hoogste Europese niveau. Voor Stassin zou het bovendien een compleet andere omgeving betekenen dan Saint-Étienne, dat momenteel uitkomt in de Franse Ligue 2.

Niet noodzakelijk opvolger van Julián Álvarez

Opvallend is dat de interesse in Stassin samenvalt met de onzekerheid rond de aanval van Atlético. De toekomst van Julián Álvarez wordt al weken besproken. De Argentijn ligt nog tot 2030 onder contract en beschikt over een enorme ontsnappingsclausule, terwijl Atlético publiekelijk heeft aangegeven hem niet zomaar te willen laten vertrekken.

Toch betekent de interesse in Stassin niet automatisch dat de Belg klaarstaat als vervanger van Álvarez. Atlético bekijkt verschillende opties voor de aanval en ziet in Stassin mogelijk vooral een investering voor de toekomst. Zijn leeftijd, profiel en prijskaartje maken hem interessant voor een club die niet uitsluitend naar gevestigde namen wil kijken.

Daarnaast kan ook de toekomst van Alexander Sørloth een rol spelen in de zoektocht van Atlético naar een nieuwe aanvaller. De Madrilenen willen voorbereid zijn op verschillende scenario's en Stassin lijkt daarbij op de shortlist te staan.

Gesprek in Madrid kan transfer versnellen

De mogelijke ontmoeting tussen Atlético en de entourage van Stassin wordt daarom belangrijk. De Spaanse club wil naar verluidt meer duidelijkheid krijgen over de situatie van de Belg en vooral over zijn bereidheid om naar Madrid te trekken.

Daarna zal Saint-Étienne aan zet zijn. De Franse club betaalde ongeveer tien miljoen euro aan Westerlo om Stassin binnen te halen en kan bij een verkoop voor 20 tot 25 miljoen euro een stevige meerwaarde realiseren. 

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Westerlo
Lucas Stassin

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