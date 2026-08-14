PRIMEUR: Union SG verliest toptalent aan Spaanse topklasser

De zomerse transferperiode draait ook bij de jeugdteams op volle toeren, en Union Saint-Gilloise staat op het punt één van zijn meest veelbelovende namen kwijt te spelen. Midden augustus lijkt Hamza Oubella M'Zaouki de overstap te maken naar Spanje.

De 17-jarige centrale verdediger meet 1,90 m en werd geboren in Roses, Catalonië. Ondanks zijn Spaanse geboorteplak heeft hij de Belgische nationaliteit en, zo leert ons onderzoek, beschikt hij ook over een Spaans paspoort — een factor die zijn overgang naar LaLiga eenvoudig maakt. Volgens Voetbalkrant.com tekent hij voor Villarreal.

Oubella M'Zaouki doorliep volledig de jeugdopleiding van de Brusselse club en kwam sinds januari uit voor de U23. Toch volstond dat niet om hem van Union een eerste profcontract te laten krijgen: de club vond dat hij niet over de gevraagde cijfers beschikte om die stap te zetten.

Villarreal B als volgende stap voor jonge Unionist

De jongeling kiest daarom voor een nieuw parcours in Spanje en zou aansluiten bij Villarreals tweede ploeg, die uitkomt in de derde klasse. De insteek is een jeugdcontract met een optie op een professioneel contract zodra hij meerderjarig wordt. Op die manier kan hij zich in een andere competitie verder ontwikkelen en zicht krijgen op een doorbraak in de A-kern.

Voor Oubella M'Zaouki biedt de verhuizing zowel kansen als uitdagingen. Aan de ene kant wacht een omgeving die bekendstaat om zijn opleiding en ruimte geeft aan jonge verdedigers om technisch en tactisch te groeien. Aan de andere kant moet hij zich bewijzen in een nieuw systeem en competitie om uiteindelijk aanspraak te maken op minuten in LaLiga.

Andere geïnteresseerden en administratieve kant

Atlético de Madrid toonde ook interesse in de verdediger, maar naar verluidt wint Villarreal de strijd. De transfer moet nog officieel gevalideerd worden door LaLiga, al lijkt dat door zijn Spaanse paspoort geen probleem te vormen.





Uiteindelijk is dit het soort zet dat carrièrepaden bij jonge spelers kan versnellen: een stap weg van de thuisopleiding naar een buitenlandse club met een duidelijke opleidingsfilosofie. Voor Union betekent het verlies van een 'homegrown talent', voor de speler een kans om zich in Spanje op het hoogste niveau te bewijzen.