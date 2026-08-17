Live. Transfernieuws 17/8: Diaby (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club gevonden
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Het is hommeles in Charleroi
Met 6 op 6 was de seizoensstart voor Charleroi op papier ideaal, maar op Mambourg blijft één dossier voor onrust zorgen: de situatie rond Parfait Guiagon. De Ivoriaanse spelmaker lag eind vorig seizoen al in de clinch met een deel van het publiek, al bleef de clubleiding hem toen volop steunen.
De onvrede laaide opnieuw op nadat Guiagon in de openingswedstrijd tegen Louvain scoorde en zijn ploeg een zege bezorgde. Volgens bronnen was Mehdi Bayat niet te spreken over het gedrag van de speler en zou hij hem in het tunneltje van het Mambourg hebben aangesproken. Dat gesprek zou zelfs ontaard zijn in een ferme ruzie, zo berichtten Franstalige media.
Het verhaal van de entourage: "Parfait aangevallen"
Die berichten bleven aanvankelijk informeel, maar deze namiddag bracht de entourage van de speler zijn versie naar buiten in La Dernière Heure. De toon is scherp: "Beste supporters, na de match tegen OHL is Parfait aangevallen door zijn voorzitter omdat hij volgens hem niet enthousiast genoeg reageerde, en dat gebeurde voor meerdere getuigen", klinkt het.
Daarnaast bestempelt de entourage als onjuist dat er een gefingeerde rel zou zijn om een transfer te forceren: "We verwerpen het mediaconcept dat de publieke opinie richting een vermeend vertrek stuurt. Er is nooit een akkoord met een Saoedische club, het Saoedische bod van midden juli is niet meer actueel." Die passage zoomt in op geruchten die de afgelopen weken de ronde deden.
Coach spreekt na problemen met Fernandez-Pardo
Door te weigeren mee te doen aan een oefenwedstrijd met Lille wil Matias Fernandez-Pardo heel duidelijk zijn vertrek bij Lille forceren. Na zijn trainer Davide Ancelotti heeft nu ook zijn voorzitter gereageerd. "Het is niet de speler die beslist wanneer hij vertrekt."
"Contracten zijn getekend en bestaan dus hij kan daar geen eenzijdig standpunt in nemen. Wij blijven heel rustig over dit onderwerp", stelt Olivier Létang bijzonder kordaat in L'Equipe. De sfeer belooft dus gespannen te blijven tot het einde in deze slotfase van de mercato. Afwachten of de Rode Duivel sterker uit deze soap zal komen.
Diaby heeft nieuwe ploeg gevonden
Diaby - die we nog kennen van Anderlecht, Moeskroen en Club Brugge - heeft een nieuwe club gevonden. Nadat zijn contract in Portugal afliep, begon voor Diaby een fase met opvallend veel korte avonturen. Hij passeerde bij twee clubs in de Emiraten, speelde in Turkije bij Pendikspor, zat even zonder club, tekende voor zeven maanden bij Boavista en werkte het voorbije seizoen af bij Al Batin in Saudi-Arabië. Een carrièrepad dat hem de wereld deed rondreizen, maar zelden nog dezelfde stabiliteit bood als in zijn Belgische jaren.
Op zijn 35ste opnieuw naar de Emiraten: Palm City
Toch is Diaby zijn neus voor goals niet kwijt. Hij komt uit een seizoen met 13 doelpunten, maar dat hield een nieuwe verhuis niet tegen. De flankaanvaller verlaat Al Batin en trekt opnieuw naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij bij Palm City een contract tekende.
BAE ekibi Palm City, son olarak Al-Batin forması giyen 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby’yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve Malili oyuncu ile Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzaladı. #PalmCity #AlBatin #AbdoulayDiaby #transfergelişmesi #transfergundemi pic.twitter.com/eSF79hUWiU— Santra ve Gol (@santra_ve_gol) August 16, 2026
'Michy Batshuayi heeft nieuwe ploeg beet'
Volgens het lokale medium Thmanyah zou Batsman aan de slag gaan bij Abha: de promovendus zou de overgang van de Rode Duivel afgerond hebben. Bij zijn nieuwe club krijgt Batshuayi ploegmakkers waarlangs internationale ervaring stroomt, denk aan Nabil Fekir en Abdou Diallo. Meer versterkingen zouden nog volgen om de kern te stabiliseren.
Op papier is de selectie van Abha echter bescheiden: Transfermarkt taxeert de ploeg op 15,67 miljoen euro, minder dan enkele Belgische eersteklasseclubs zoals RAAL, Kortrijk of Zulte Waregem. Bij zijn competitiedebuut verloor Abha donderdag met 1-2 van Al-Hazem.
Wat betekent deze stap voor Batshuayi?
Mocht de transfer rondkomen, wacht Batshuayi een zevende nationaal kampioenschap in zijn loopbaan: na België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en Turkije volgt nu Saudi-Arabië. Voor een speler die vaak als invaller uitblinkt, biedt zo’n transfer twee duidelijke perspectieven: sportief een nieuwe start en persoonlijk een aantrekkelijk contract.
Voor Eintracht Frankfurt is het een zakelijke beslissing: beter een marktwaarde verzilveren dan wachten op een vertrek zonder vergoeding. Voor Batshuayi zelf is het een volgende episode in een carrière die al over veel landen en competities verspreid liep — en waarin telkens weer bewezen werd dat hij scorend vermogen en ervaring meebrengt, ook als zijn minuten beperkt blijven.
🚨𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧 : Le promu Abha a finalisé la signature de MICHY BATSHUAYI ! 🔵🇧🇪— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 16, 2026
Il aura désormais comme coéquipiers Nabil Fekir 🇫🇷, Abdou Diallo 🇸🇳, Donovan Léon 🇬🇫,…
🗞️(@thmanyahsports) pic.twitter.com/3CAANCMlQW
Vertrekt doelman La Louvière nog?
RAAL La Louvière blijft de kern herschikken. Tegen Anderlecht stonden al zes nieuwkomers op het wedstrijdblad in vergelijking met vorig seizoen. Sinds het voorbije weekend kwam er nog extra vers bloed bij met Zsombor Gruber, Léandro Rousseau en Marius Courcoul.
Coach Edward Still lichtte op de persconferentie de keuzes toe en sprak ook over mogelijke vertrekkers. Met zeven aanvallers voor twee posities staat de bezetting op scherp. Still verwacht dan ook dat de selectie nog uitgedund wordt. “Er gaan in de komende dagen vertrekken plaatsvinden. Er is effectief te veel volk, zeker voorin.” En in doel? Peano lijkt een stap te kunnen en willen maken: “De deur is niet dicht, maar bij een transfer moeten alle drie de partijen tevreden zijn. Tot nu toe was dat nog niet het geval", aldus Still tegen Voetbalkrant.com.
'Opvallende nieuwe uitdaging voor Osimhen (ex-Charleroi)'
Toen Victor Osimhen nog in Napels speelde, stond haast iedereen ervan te kijken dat hij ooit niet naar één van de grote Engelse of Spaanse clubs zou doorgroeien. Dat beeld veranderde echter toen zijn carrière een meer lucratieve wending nam via Turkije en mogelijk nu naar Saoedi-Arabië gaat, waar hij misschien de opvolger wordt van een ex-Ballon d'Or.
Er circuleren al geruime tijd berichten dat Osimhen bovenaan het verlanglijstje van Al-Hilal staat. De club telt momenteel Karim Benzema als spits in de kern, nadat die zes maanden geleden van Al-Ittihad overkwam. De komst van Osimhen zou dus meteen vragen oproepen over de toekomst van de Franse aanvaller.
Anderlecht aast op speler van SK Beveren
Het gerucht is niet nieuw, want ook vorig jaar werd er al eens over gesproken. RSC Anderlecht zou wel wat zien in Joel Margharita. Die was vorig seizoen van heel grote waarde voor SK Beveren en zorgde met goals, assists en actie mee voor de promotie zonder nederlaag.
Volgens Peter Morren van DAZN werd hij afgelopen donderdag gespot tijdens de match in de Europa League tussen RSC Anderlecht en PAOK. De winger zelf zou zeker openstaan voor een transfer, want dit seizoen kwam hij niet meteen op het A-plan terecht bij de Wase Leeuwen. Tegen Anderlecht zat hij de hele wedstrijd op de bank.
'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'
RSC Anderlecht is nog volop aan het zoeken naar versterkingen. Daarbij zouden ze nu ook zijn uitgekomen bij ... Gvidas Gineitis. Dat is toch wel opmerkelijk, aangezien Gvidas Gineitis een sterkhouder is in de Serie A bij Torino. (Lees meer)
Heeft Batshuayi een nieuwe uitdaging te strikken?
Michy Batshuayi lijkt opnieuw op zoek te moeten naar een uitweg. Bij Eintracht Frankfurt komt de Belgische spits amper aan spelen toe, en volgens talkSPORT ligt een transfer richting Saudi Pro League op tafel. Welke club hem daar precies wil binnenhalen, is nog niet bekend, maar de piste past in het plaatje van een aanvaller die op zijn 32ste opnieuw minuten en status zoekt.
Frankfurt als nieuwe wachtkamer?
Batshuayi trok naar de oevers van de Main met het idee om zijn carrière nog eens een duw in de rug te geven. De realiteit is anders uitgedraaid: net als in een groot deel van zijn eerdere passages belandde hij snel in een rol als invaller. Voor een spits met zijn profiel—iemand die ritme nodig heeft om scherp te blijven—wordt dat op termijn een probleem.
In die context klinkt Saudi-Arabië als een logische optie: een competitie die sportieve kansen koppelt aan financiële slagkracht, en waar ervaren Europese aanvallers vaak wél een vaste plek krijgen. Voor Batshuayi, die stilaan richting de laatste hoofdstukken van zijn loopbaan gaat, kan dat de combinatie zijn die hij nu zoekt.
Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'
Het laatste woord lijkt dan toch nog niet gezegd over Nicolo Tresoldi. De aanvaller van Club Brugge mag in principe niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Ondertussen zou de prijs echter toch bepaald zijn. En dan moet er toch nog opgelet worden. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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