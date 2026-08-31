Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur
Foto: © photonews
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Anderlecht beleefde zondag een pijnlijke avond in het Dudenpark. Union was met 3-0 duidelijk te sterk en liet de Brusselaars op vrijwel elk vlak achter zich. Vítor Bruno nam de verantwoordelijkheid op zich, maar ook verschillende spelers ontsnapten niet aan de kritiek.

Union legt pijnpunten genadeloos bloot

De Brusselse derby moest voor Anderlecht een eerste grote test van het seizoen worden, maar draaide uit op een stevige afstraffing. Union had het grootste deel van de wedstrijd onder controle en sloeg toe op de momenten waarop Anderlecht het moeilijk had. Besfort Zeneli en Mateo Biondic zorgden nog voor de rust voor een comfortabele voorsprong, waarna invaller Raul Florucz in de slotfase de 3-0 op het bord zette.

Voor Anderlecht was vooral de manier waarop de nederlaag tot stand kwam verontrustend. De ploeg van Vítor Bruno had wel balbezit, maar kon daar onvoldoende dreiging tegenover zetten. Union liet zien hoe je een derby moet spelen: intens, agressief en met duidelijkheid in de belangrijke momenten.

Vítor Bruno neemt verantwoordelijkheid

De nieuwe Anderlecht-coach hoefde na afloop niet lang naar excuses te zoeken. Bruno nam de verantwoordelijkheid voor de zware nederlaag op zich. Dat is opvallend, omdat zijn ploeg voor de derby met hetzelfde elftal startte als tegen Kairat Almaty. Nieuwe spits Tawfik Bentayeb zat voor het eerst op de bank, maar werd niet aan de aftrap gebracht.

De nederlaag maakt duidelijk dat Anderlecht nog veel werk heeft. Union had niet alleen meer efficiëntie, maar toonde zich volgens verschillende analyses ook scherper in de duels en beter georganiseerd. Het is precies daar dat Bruno snel verbetering zal moeten vinden.

Ambros krijgt een onvoldoende

Toch zou het te gemakkelijk zijn om alle schuld bij de trainer te leggen. Alexandre Teklak kijkt in La Dernière Heure bijvoorbeeld nadrukkelijk naar Lukas Ambros. De middenvelder, die deze zomer voor ongeveer vijf miljoen euro werd overgenomen van Górnik Zabrze, kon tegen Union niet overtuigen.

“Ambros beschikt onmiskenbaar over technische kwaliteiten, maar in zo’n wedstrijd zie je dat er nog punten voor verbetering zijn”, analyseert Teklak. “Hij was te onopvallend en miste vastberadenheid. Kricfalusi en Guilherme hebben hem volledig uit de wedstrijd gehouden.”

Teklak noemt de derby dan ook een gemiste eerste grote test. Tegelijk waarschuwt hij ervoor om na één wedstrijd te snel conclusies te trekken. Ambros is volgens hem niet plots een slechte speler, maar de verwachtingen moeten wel worden getemperd.

De eerste twijfels waren er al

Teklak is bovendien niet de eerste die vraagtekens plaatst bij de Tsjech. Michel Thiry, die het Poolse voetbal goed kent, stelde eerder al dat Anderlecht te veel betaalde voor Ambros. Volgens hem had de club maximaal drie miljoen euro moeten neertellen, terwijl de transfersom rond vijf miljoen euro ligt.

Tegelijk is er bij Anderlecht wel degelijk vertrouwen in de middenvelder. Zijn linkervoet, traptechniek, passing en vermogen om vanop rechts naar binnen te komen, moeten hem belangrijk maken in het systeem van de club.

De derby tegen Union heeft die investering alvast opnieuw onderwerp van discussie gemaakt. Voor Ambros én Bruno volgt nu de opdracht om snel te reageren. Want één slechte wedstrijd hoeft niets te betekenen, maar na een 3-0 in de Brusselse derby worden de vragen vanzelf luider.

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