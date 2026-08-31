Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

Oud-Heverlee Leuven-spits Charly Ikwuemesi moet voorlopig wat voorzichtiger zijn achter het stuur. De Nigeriaanse aanvaller kreeg een rijverbod en een stevige geldboete nadat hij vorig jaar in Leuven geflitst werd aan 83 kilometer per uur. Bovendien bleek dat hij op dat moment niet over een geldig rijbewijs beschikte om in België te rijden.

De feiten dateren volgens Het Nieuwsblad van 1 september 2024. Ikwuemesi reed toen met zijn Mercedes over de Tervuursevest in Leuven. Hij werd geflitst aan 89 kilometer per uur in de bebouwde kom. Na de gebruikelijke correctie bleef daar een snelheid van 83 kilometer per uur van over.

Politie komt bij Ikwuemesi uit

De politie startte vervolgens een onderzoek naar de identiteit van de bestuurder. Daarbij kwam men uiteindelijk uit bij de spits van OHL. Ikwuemesi ontkende niet dat hij achter het stuur zat en gaf toe dat hij te snel had gereden.

Tijdens het onderzoek kwam echter nog een tweede probleem aan het licht. De Nigeriaan beschikte op het moment van de feiten niet over een geldig rijbewijs waarmee hij in België mocht rondrijden.

Ikwuemesi had wel een Nigeriaans rijbewijs, maar dat bleek in België niet geldig te zijn. Volgens de aanvaller was hij daar zelf niet van op de hoogte. Hij ging ervan uit dat zijn club de nodige controles had uitgevoerd en dat alles dus in orde was om met de wagen rond te rijden.

Stevige rekening

Voor de snelheidsovertreding krijgt Ikwuemesi een boete van 400 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Daar komt wegens het rijden zonder geldig rijbewijs nog een tweede sanctie bovenop.





Daarvoor kreeg de OHL-spits een rijverbod van een maand en een boete van 2.400 euro. Beide sancties worden voor de helft met uitstel opgelegd.

Concreet betekent dat dat Ikwuemesi zijn rijbewijs dertig dagen effectief moet inleveren. Daarnaast hangen er nog vijftien extra dagen boven zijn hoofd. Als hij binnen de komende drie jaar opnieuw in de fout gaat, zullen die dagen alsnog uitgevoerd worden.

Herinnering aan Kiyine

De zaak doet onvermijdelijk denken aan een veel ernstiger incident met een andere speler van OHL. Sofian Kiyine veroorzaakte in maart 2023 een zwaar ongeval waarbij hij met hoge snelheid en onder invloed van alcohol een sporthal inreed.

De toenmalige OHL-speler zou ongeveer 150 kilometer per uur hebben gereden en had maar liefst 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kiyine raakte zelf zwaargewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het incident zorgde destijds voor heel wat beroering.