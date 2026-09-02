KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

Een nieuw weekend is achter de rug. En ook dit weekend vielen er opnieuw een aantal spelers op. KV Mechelen, KAA Gent, STVV, Union SG en Charleroi waren bij de ploegen die veel indruk maakten. Hieronder geven we u maar wat graag onze elf spelers van het weekend mee.

Doelman

Het was geen weekend waarin de keepers massaal met spectaculaire reddingen uitpakten. Marcos Peano stond degelijk te keepen bij de RAAL, maar moest geen onmogelijke ballen uit zijn doel ranselen. Brian Kokubo deed dat wel voor STVV tegen Antwerp. Met een scherpe reflexredding hield hij de Kanaries overeind, waarna Sint-Truiden de wedstrijd naar zich toe kon trekken. Zijn prestatie stak extra fel af tegen die van Nozawa, zijn landgenoot aan de overkant, die een bijzonder moeilijke avond beleefde.

Verdediging

Van Meirvenne maakt indruk op links

Cedric Van Meirvenne werd tegen de RAAL als linkerpiston uitgespeeld, maar krijgt in ons elftal een plaats als klassieke linksachter. Hij speelde een sterke wedstrijd en zorgde met zijn offensieve acties voortdurend voor onrust in de defensie van La Louvière. Zijn lange rush, die vlak na rust de 2-2 opleverde, was het hoogtepunt van zijn match.

Op de rechterflank was Kevin Van den Kerkhof opnieuw overal te vinden tegen Kortrijk. De Algerijnse flankverdediger leverde een assist af, maar viel vooral op door zijn arbeid in beide richtingen. Sinds het vertrek van Zakaria El Ouahdi mag Van den Kerkhof zich gerust bij de beste rechtsbacks van de Belgische competitie rekenen.

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Charleroi en Gent leveren het centrale duo

Ook centraal kiezen we voor twee verdedigers die hun ploeg op sleeptouw namen. Bij Charleroi moest iemand het vertrek van Aiam Ousou opvangen, en Massamba Sow lijkt daar steeds beter voor uitgerust. Na zijn zware blessure toont hij dat hij klaar is om zich als vaste waarde bij de Carolo's te manifesteren.

Naast hem staat Mouhamed Ngom, de nieuwe aanwinst van AA Gent. Tegen Club Brugge speelde hij met de uitstraling van een leider achterin. Ook Christian Burgess had na zijn prestatie aanspraak kunnen maken op een plaats in dit elftal, maar Ngom krijgt de voorkeur.



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Middenveld

Courcoul en Van de Perre domineren centraal

Marius Courcoul liet zich bij La Louvière opmerken met enorm veel strijdlust én kwaliteit aan de bal. Hij leverde een fraaie assist af op Elias Filet en gaf daarmee nog meer gewicht aan zijn uitstekende wedstrijd. De RAAL lijkt in hem een opvolger voor Sami Lahssaini gevonden te hebben, met misschien zelfs nog meer voetballend vermogen.

Naast Courcoul staat Kamiel Van de Perre. De middenvelder van Union Saint-Gilloise beheerste het Brusselse derby tegen RSC Anderlecht en won haast elk duel op het middenveld. Anderlecht kreeg nauwelijks grip op zijn intensiteit en loopvermogen.

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Smith schittert, Talvitie leidt Lommel naar winst

Op links mag Guilherme Smith niet ontbreken. De Braziliaan van Union was in de tweede helft een ware kwelling voor Maamar en hield de druk op Anderlecht voortdurend hoog. Smith is bijzonder sterk aan het seizoen begonnen en bevestigde dat in de derby.

De rechterflank is voor Juho Talvitie. De speler van Lommel maakte indruk tijdens de knappe uitzege op het veld van Cercle Brugge. Met zijn dreiging en technisch vermogen speelde hij een grote rol in de Limburgse overwinning.

Aanval

Twee doublures in een 4-4-2

Voorin kiezen we voor een 4-4-2 met twee spitsen. Vergara, die een prachtig doelpunt maakte voor AA Gent, verdient zeker een eervolle vermelding. Toch gaat de voorkeur naar de twee aanvallers die elk tweemaal scoorden.

Tobias Hedl was de grote man bij Zulte Waregem op bezoek bij KVC Westerlo. De spits maakte beide doelpunten van Essevee en bezorgde zijn ploeg zo een bijzonder waardevolle prestatie op verplaatsing.

Naast Hedl staat Samed Bazdar, de tweede STVV-speler in deze ploeg van de week na Kokubo. Bazdar had al minuten gemaakt in de Europese duels met Omonia Nicosia, maar beleefde nu zijn eerste optreden in de Jupiler Pro League. In amper een halfuur tijd trof hij twee keer raak tegen Antwerp. De spits die als opvolger van Keisuke Goto wordt gezien, heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven.