OFFICIEEL: Union heeft weer een speler uit Duitse vierde klasse gehaald

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Union Saint-Gilloise heeft opnieuw een opvallende piste uit zijn datascouting gehaald. De Brusselse club staat op het punt om Dennis Egel vast te leggen, een 21-jarige centrale verdediger die momenteel nog actief is bij Astoria Walldorf in de Regionalliga Südwest, het vierde niveau van het Duitse voetbal.