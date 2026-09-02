Union haalt nog stevig uit met aanvallende versterking

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Union Saint-Gilloise staat op het punt om zijn tiende aanwinst van de zomer te presenteren. De Brusselse club heeft volgens Argentijnse bronnen een akkoord bereikt met Lanús over de transfer van Dylan Aquino. De 21-jarige Argentijnse flankaanvaller zou een contract voor vier seizoenen tekenen, met een optie om daar nog een jaar aan toe te voegen.