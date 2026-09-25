Ex-speler van OHL en KV Kortrijk praat openlijk over donkere periode: "Ik had het mentaal zwaar"

Hoe zou het nog met Kristiyan Malinov zijn? De Bulgaar was in een niet zo ver verleden een smaakmaker bij OH Leuven , maar zit momenteel zonder club. Na enkele tegenvallende avonturen in het buitenland hoopt hij nu een club te vinden in België, terwijl hij zijn conditie onderhoudt bij een speler van KV Kortrijk.

Malinov trok van OHL naar KV Kortrijk

Malinov kwam in 2020 in ons land terecht. OH Leuven haalde hem destijds voor 400.000 euro bij CSKA Sofia. De transfer zou een succes blijken. Malinov kwam veel tot spelen toe, maar zocht na een misverstand met Marc Brys andere oorden op, blikt hij nog eens terug bij Het Laatste Nieuws.

De Bulgaar miste een training, waardoor zijn relatie met Brys vertroebelde. Hij kwam daarna veel minder aan spelen toe. "Jammer dat het zo gelopen is. Ik ben nooit iemand geweest die ging klagen wanneer ik ontevreden was en nam vrede met de situatie", vertelt Malinov bij de genoemde krant. Hij zou uiteindelijk afklokken op 70 duels voor OHL.

Van Kortrijk naar Debrecen en Botev Vratsa

Een transfer naar KV Kortrijk in de zomer van 2023 moest soelaas brengen. Maar na de komst van Freyr Alexandersson verdween hij opnieuw naar het achterplan. Malinov zou op een bepaald moment zelfs de selectie niet meer halen.

Hij koos in januari 2025 voor een Hongaars avontuur bij Debrecen, maar toen de club Spaanse eigenaars kreeg, wilde hij andere oorden opzoeken. "Ik had het mentaal zwaar. Ik aardde niet in Hongarije en miste mijn vrouw en zoontje enorm." In de zomer van 2025 kwam hij zonder club te zitten.

Er zouden gesprekken geweest zijn met SK Beveren en La Louvière, maar uiteindelijk werd Bulgarije zijn nieuwe bestemming. In oktober van dat jaar verkaste hij naar Botev Vratsa, hoewel hij niet terug wilde naar zijn thuisland. "Het was moeilijk om mijn gezin opnieuw achter te laten, maar er moest brood op de plank komen", zegt Malinov.



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Malinov traint bij Trust FC

Ook daar zou hij echter niet lang voetballen. Malinov keerde vanwege blessureperikelen terug naar ons land en sloot zich aan bij Trust FC. Dat is een project van Kortrijk-aanvaller Thierry Ambrose waar voetballers die geen club hebben trainen en wedstrijden afwerken. Zo kunnen ze zich ook in de kijker spelen.

De deelnemers betalen 300 euro per maand en kunnen gebruikmaken van goede infrastructuur om te voetballen. Naast het voetbal voelen Malinov en zijn gezin zich in hun sas in West-Vlaanderen. Zijn zoontje voelt zich er ook goed op school.

Er is meer dan voetbal alleen, beseft Malinov

De Bulgaar volgt ondertussen Nederlandse lessen en zal ook de UEFA B-opleiding volgen om coach te kunnen worden. Hij beseft door de voorbije ervaringen wel dat er veel meer is in het leven dan voetbal alleen. "De afgelopen periode heb ik mijn gezin te veel moeten missen en was het zwaar om mijn zoontje niet te zien opgroeien. Ik zie me niet meer bij hen weggaan."

Toch zal Malinov nog niet stoppen met voetballen. Hij verwacht geen aanbod uit de Jupiler Pro League, maar gelooft dat hij zeker nog een belangrijke rol kan spelen op een lager niveau.