Live. Transfernieuws 25/9: Mika Godts staat al meteen onder druk in Parijs
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'
Hebt u al gehoord van Haine Eames? Als dat nog niet het geval is, dan zou dat de komende weken of maanden wel eens snel kunnen veranderen. Belgische ploegen willen er de Australische sensatie namelijk heel graag bij hebben. Een aanbod uit de MLS werd al geweigerd en Europa zou wel eens de volgende bestemming kunnen worden voor Haine Eames. (Lees meer)
Mika Godts staat al meteen onder druk in Parijs
Het was een van de grote transfers van de zomer: Mika Godts maakte voor 55 miljoen euro de overstap naar PSG en versterkte daarmee de toch al indrukwekkende aanvalslinie van de tweevoudig Europees kampioen. De dribbelaar van Ajax is pas 21 jaar oud en tekende een contract tot 2031.
Ondanks de druk die gepaard gaat met zo'n hoge transfersom, krijgt hij de tijd om te wennen en geleidelijk de concurrentie aan te gaan met de ogenschijnlijk onaantastbare Khvisha Kvaratskhelia voor een basisplaats. Toch rusten er bepaalde verwachtingen op de schouders van de speler, die voorafgaand aan de ondertekening in Portugal al sprak met technisch directeur Luis Campos.
Mika Godts stelt voorlopig teleur in Parijs
Na een uitstekend seizoen 2025-2026 (17 doelpunten en 15 assists) zal hij snel zijn creativiteit en trefzekerheid moeten hervinden, eigenschappen die hij bij Ajax Amsterdam liet zien. Tot nu toe lijkt Mika Godts echter moeite te hebben om zijn ritme te vinden. Volgens L'Équipe verwacht PSG-trainer Luis Enrique "veel meer" van de Belgische vleugelspeler. Dat verklaart waarom de Spanjaard hem tot dusver slechts spaarzaam heeft ingezet.
Godts stond nog niet in de basis bij PSG en moest het doen met invalbeurten. Sommige daarvan waren indrukwekkend, zoals tegen Olympique de Marseille vlak voor de interlandperiode, toen hij in een kwartier speeltijd voor vuurwerk zorgde op de linkerflank. Volgens de krant is de speler voorlopig een van de teleurstellingen van de Ligue 1.
Promise David miste transfer bijna door ... festival
Promise David heeft de voorbije maanden al heel wat meegemaakt. De voormalige publiekslieveling van Union SG werkte zich na een zware inspanning richting het WK opnieuw in vorm, scoorde nog in het Europese duel met Bodø/Glimt en trok vervolgens naar Brighton.
Bij de Seagulls krijgt de Canadese spits voorlopig de tijd om fysiek helemaal aan te sluiten. David stond nog niet aan de aftrap in de Premier League, maar is momenteel wel op pad met Canada. In de nacht van zaterdag op zondag wacht daar een interland tegen Chili.
Wespensteek tijdens interview met Canada
De 25-jarige aanvaller beleefde intussen een opmerkelijk moment tijdens een persmoment met de Canadese nationale ploeg. Terwijl hij de vragen van journalisten beantwoordde, werd David plots gestoken door een wesp. De ex-spits van Union trok even een pijnlijk gezicht, maar kon er nadien ook mee lachen. "Dit is de allereerste keer dat ik gestoken word", vertelde hij lachend.
So Promise David got stung by a bee midway through a media scrum 🐝#CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/ZhDnKx8nCr— OneSoccer (@onesoccer) September 24, 2026
Transfer naar Brighton bijna gemist op festival in Zeebrugge
Het was niet de eerste keer dat David de voorbije periode in een opvallende situatie terechtkwam. In een gesprek met OneSoccer vertelde hij ook hoe hij zijn transfer van Union naar Brighton bijna misliep.
David was aanwezig op WeCanDance in Zeebrugge toen zijn telefoon voortdurend begon te trillen. Alleen had de aanvaller weinig zin om zijn dansavond te onderbreken. "Ik was op een festival aan het dansen, maar mijn telefoon bleef maar afgaan. Ik drukte de oproep telkens weg, opnieuw en opnieuw", aldus David.
Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?
Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. En dus wenkt mogelijk een terugkeer, al wordt dat niet meteen makkelijk. (Lees meer)
Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler
Royal Antwerp FC zag deze zomer heel wat spelers vertrekken en trok ter vervanging ook veel jong talent aan. The Great Old is zo meer dan ooit misschien wel 'The Great Young' geworden. En op dat elan zetten ze nu nog verder in. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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