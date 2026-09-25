Live. Transfernieuws 25/9: Mika Godts staat al meteen onder druk in Parijs

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 25/9: Mika Godts staat al meteen onder druk in Parijs
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Belgische clubs gaan strijd aan voor Australisch toptalent'

Hebt u al gehoord van Haine Eames? Als dat nog niet het geval is, dan zou dat de komende weken of maanden wel eens snel kunnen veranderen. Belgische ploegen willen er de Australische sensatie namelijk heel graag bij hebben. Een aanbod uit de MLS werd al geweigerd en Europa zou wel eens de volgende bestemming kunnen worden voor Haine Eames. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Mika Godts staat al meteen onder druk in Parijs

Het was een van de grote transfers van de zomer: Mika Godts maakte voor 55 miljoen euro de overstap naar PSG en versterkte daarmee de toch al indrukwekkende aanvalslinie van de tweevoudig Europees kampioen. De dribbelaar van Ajax is pas 21 jaar oud en tekende een contract tot 2031.

Ondanks de druk die gepaard gaat met zo'n hoge transfersom, krijgt hij de tijd om te wennen en geleidelijk de concurrentie aan te gaan met de ogenschijnlijk onaantastbare Khvisha Kvaratskhelia voor een basisplaats. Toch rusten er bepaalde verwachtingen op de schouders van de speler, die voorafgaand aan de ondertekening in Portugal al sprak met technisch directeur Luis Campos.

Mika Godts stelt voorlopig teleur in Parijs

Na een uitstekend seizoen 2025-2026 (17 doelpunten en 15 assists) zal hij snel zijn creativiteit en trefzekerheid moeten hervinden, eigenschappen die hij bij Ajax Amsterdam liet zien. Tot nu toe lijkt Mika Godts echter moeite te hebben om zijn ritme te vinden. Volgens L'Équipe verwacht PSG-trainer Luis Enrique "veel meer" van de Belgische vleugelspeler. Dat verklaart waarom de Spanjaard hem tot dusver slechts spaarzaam heeft ingezet.

Godts stond nog niet in de basis bij PSG en moest het doen met invalbeurten. Sommige daarvan waren indrukwekkend, zoals tegen Olympique de Marseille vlak voor de interlandperiode, toen hij in een kwartier speeltijd voor vuurwerk zorgde op de linkerflank. Volgens de krant is de speler voorlopig een van de teleurstellingen van de Ligue 1.

Aernout Van Lindt

Promise David miste transfer bijna door ... festival

Promise David heeft de voorbije maanden al heel wat meegemaakt. De voormalige publiekslieveling van Union SG werkte zich na een zware inspanning richting het WK opnieuw in vorm, scoorde nog in het Europese duel met Bodø/Glimt en trok vervolgens naar Brighton.

Bij de Seagulls krijgt de Canadese spits voorlopig de tijd om fysiek helemaal aan te sluiten. David stond nog niet aan de aftrap in de Premier League, maar is momenteel wel op pad met Canada. In de nacht van zaterdag op zondag wacht daar een interland tegen Chili.

Wespensteek tijdens interview met Canada

De 25-jarige aanvaller beleefde intussen een opmerkelijk moment tijdens een persmoment met de Canadese nationale ploeg. Terwijl hij de vragen van journalisten beantwoordde, werd David plots gestoken door een wesp. De ex-spits van Union trok even een pijnlijk gezicht, maar kon er nadien ook mee lachen. "Dit is de allereerste keer dat ik gestoken word", vertelde hij lachend.

So Promise David got stung by a bee midway through a media scrum 🐝#CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/ZhDnKx8nCr

— OneSoccer (@onesoccer) September 24, 2026

Transfer naar Brighton bijna gemist op festival in Zeebrugge

Het was niet de eerste keer dat David de voorbije periode in een opvallende situatie terechtkwam. In een gesprek met OneSoccer vertelde hij ook hoe hij zijn transfer van Union naar Brighton bijna misliep.

David was aanwezig op WeCanDance in Zeebrugge toen zijn telefoon voortdurend begon te trillen. Alleen had de aanvaller weinig zin om zijn dansavond te onderbreken. "Ik was op een festival aan het dansen, maar mijn telefoon bleef maar afgaan. Ik drukte de oproep telkens weg, opnieuw en opnieuw", aldus David.

Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?

Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?

Bij Club Brugge was het deze zomer een héél pittige transferzomer. Onder meer Aleksander Stankovic werd voor heel wat miljoenen verkocht aan Internazionale. Daar heeft hij het nu moeilijk. En dus wenkt mogelijk een terugkeer, al wordt dat niet meteen makkelijk. (Lees meer)

Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

Royal Antwerp FC zag deze zomer heel wat spelers vertrekken en trok ter vervanging ook veel jong talent aan. The Great Old is zo meer dan ooit misschien wel 'The Great Young' geworden. En op dat elan zetten ze nu nog verder in. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Degradatie voor Manchester City op komst? 'Donkere wolken pakken zich samen'

Degradatie voor Manchester City op komst? 'Donkere wolken pakken zich samen'

17:30
LIVE - Interlandbreak: La Louvière haalt slag thuis voor match tegen Club Brugge

LIVE - Interlandbreak: La Louvière haalt slag thuis voor match tegen Club Brugge

17:00
Twee verrassende namen nemen voorlopig(?) over bij RSCA Futures

Twee verrassende namen nemen voorlopig(?) over bij RSCA Futures

16:30
'RSC Anderlecht heeft sensationele aanvaller op het oog'

'RSC Anderlecht heeft sensationele aanvaller op het oog'

16:00
Ex-speler Anderlecht maakt ook indruk ... in het schaken (met rating 2600!)

Ex-speler Anderlecht maakt ook indruk ... in het schaken (met rating 2600!)

15:30
Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?

Zeer opvallende terugkeer in de maak bij Club Brugge?

15:00
Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

14:30
Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

14:00
1
Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten" De derde helft

Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten"

13:30
2
Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

13:00
'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

12:30
Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

12:00
6
Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

11:15
1
Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

10:30
2
Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

10:00
5
'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

09:35
Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels Interview

Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels

09:00
Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

09:00
4
Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

08:30
🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

08:00
2
Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

07:20
Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

07:00
Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt" Interview

Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt"

06:00
“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

23:00
4
Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

22:30
Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

22:00
3
Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

21:40
Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

21:00
5
Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

20:30
3
Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

20:00
1
Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

19:45
Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
9
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
7
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

24/09
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Goro Goro over Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten" Dirk1897 Dirk1897 over Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander Artevelde Artevelde over Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië Vital Verheyen Vital Verheyen over Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan Sv1978 Sv1978 over Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL André Coenen André Coenen over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden FCB vo altijd FCB vo altijd over Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens Futbolitis Futbolitis over Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Jan Vercammen Jan Vercammen over Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst Swakke25 Swakke25 over Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved