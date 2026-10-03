'Arsenal houdt hart vast: slecht nieuws over Christos Tzolis'

Ook Christos Tzolis had internationale verplichtingen tijdens de interlandbreak. De voormalige smaakmaker van Club Brugge kwam in de Nations League in actie voor Griekenland, maar moest in het duel tegen Nederland geblesseerd naar de kant. Arsenal zou de Griek weleens een aantal weken kwijt kunnen zijn.

Griekenland beschikt tegenwoordig over een sterke generatie voetballers. Tzolis is daarin een van de voortrekkers, net als Kos Karetsas. De Grieken werden in de Nations League ingedeeld in Groep 2, waarin ze het opnemen tegen Nederland, Duitsland en Servië.

Griekenland won van Servië en Duitsland

Griekenland schoot uitstekend uit de startblokken en won met 1-2 op het veld van Servië. Tzolis was van goudwaarde voor de bezoekers en scoorde de belangrijke gelijkmaker. Douvikas zorgde in de extra tijd voor drie punten en een Grieks delirium.

Ook op speeldag 2 zegevierden de Grieken. Deze keer pakten ze de drie punten op het veld van grootmacht Duitsland. Het werd 0-1 dankzij een doelpunt van Kourbelis. Op speeldag 3 stonden Tzolis en co thuis dan weer meer dan hun mannetje tegen Nederland.

Griekenland liep 2-0 uit dankzij Ioannidis en Masouras, maar Oranje herpakte zich in de tweede helft en pakte een punt via Van Dijk en Reijnders. Met 7 op 9 staan de Grieken verrassend op kop in de groep, maar helemaal zorgenvrij zijn ze niet.

Tzolis liep een hamstringblessure op

Tzolis moest tegen Nederland bij een 0-0-stand al na achttien minuten naar de kant. Hij had last van een hamstringblessure en moet verstek laten gaan voor de wedstrijd tegen Duitsland op zondag.





Arsenal, zijn club, houdt zijn hart vast. Volgens The Sun zou Tzolis tot drie weken aan de kant kunnen staan en in totaal vijf wedstrijden in de Premier League en de Champions League kunnen missen. Dat zou een domper zijn voor Mikel Arteta, die niet veel opties heeft op de positie van linkerwinger.

Arsenal hoopt dat de schade meevalt

Tzolis zal nu terugkeren naar het oefencentrum van Arsenal, waar de exacte ernst van zijn blessure zal worden onderzocht. De Gunner hopen ongetwijfeld dat de schade meevalt. Tzolis maakte afgelopen zomer de overstap van Club Brugge voor 40 miljoen euro. In 8 optredens voor Arsenal gaf hij 4 assists.